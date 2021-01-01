Необычный хоккейный матч в Витебске: дети вышли на лед против команды местных спасателей

Источник материала: ОНТ

Витебске: дети вышли на лед против команды местных спасателей" class="one-news__figure-img">

В хоккей играют настоящие мужчины, даже если им всего 9 лет. В Витебске на лёд вышли совсем юные хоккеисты против команды местных спасателей.

На необычный матч витебские пожарные пригласили воспитанников детско-юношеской спортивной школы. И даже с учётом, что турнир новогодний, никаких поблажек и скидок на возраст. Разве что мальчишки на площадке могли играть вшестером (это не считая вратаря), и за каждое нарушение – буллит, вот и все исключения.

В конце игры все юные хоккеисты получили подарки. Закончилось ледовое противостояние, как и полагается, дружбой.





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