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Необычный хоккейный матч в Витебске: дети вышли на лед против команды местных спасателей
Источник материала: ОНТВитебске: дети вышли на лед против команды местных спасателей" class="one-news__figure-img">
В хоккей играют настоящие мужчины, даже если им всего 9 лет. В Витебске на лёд вышли совсем юные хоккеисты против команды местных спасателей.
На необычный матч витебские пожарные пригласили воспитанников детско-юношеской спортивной школы. И даже с учётом, что турнир новогодний, никаких поблажек и скидок на возраст. Разве что мальчишки на площадке могли играть вшестером (это не считая вратаря), и за каждое нарушение – буллит, вот и все исключения.
В конце игры все юные хоккеисты получили подарки. Закончилось ледовое противостояние, как и полагается, дружбой.
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В хоккей играют настоящие мужчины, даже если им всего 9 лет. В Витебске на лёд вышли совсем юные хоккеисты против команды местных спасателей. На необычный матч...
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