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Сила – в сплоченности. В Беларуси 2021 год объявлен Годом народного единства

01.01.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сила – в сплоченности. В Беларуси 2021 год объявлен Годом народного единства

2021-й Президент предложил провести под знаком народного единства. В Беларуси немало семей, для которых это понятие имеет особый смысл. Патриотизм, Родина, уважение к традициям – для них не просто высокие слова. Ведь они знают, как важно это ценить и как в одночасье можно всё потерять. У героев нашего следующего сюжета  разные корни, но единая позиция – они за вдумчивое и поступательное развитие. И своим детям они хотят оставить мирную, спокойную и независимую Беларусь. 


Атмосферу тепла и единства чувствуешь сразу, заходя в дом Гагариных. Четыре поколения семьи. Интернациональной. Папа – родом из Алтайского края. Лет десять семья жила там, но после рождения внучки Станиславы решили всем семейством обосноваться в Беларуси.

Увидеть страну по-новому и ещё больше полюбить помог автопробег. О нём узнали случайно, но присоединиться решили сразу – к людям, которые за единую Беларусь. 

На патриотическом маршруте автопробега познакомились с дружной многодетной семьёй Лим. Папа Александр когда-то встретил маму Наталью, белоруску. Вить семейное гнездо решили в Беларуси. Александр родился в Кыргызстане, в котором очередной политический кризис. Жил в России и Казахстане, а его предки – из Кореи, некогда единой, но теперь разделённой. 

Эти семьи открыто говорят: разрушать – не строить. И построенное нужно адекватно оценивать и ценить. Ведь «Беларусь – кусочек рая». Который многим, возможно, вдруг стало не жалко утратить. Но  только они не знают, что значит, когда твой рай потерян. Навсегда. 

Снимки – единственное, что напоминает о доме в Донецке. О жизни до военного конфликта на юго-востоке Украины. Когда семья, бросив всё, буквально с одной сумкой покинет родину.  

Вячеслав Чернюк: «До революции, до Майдана мы жили нормально, а потом, как произошёл этот переворот, – всё хуже, хуже и хуже. Сюда мы приехали и не могли нарадоваться чистоте, порядку, хорошим продуктам питания».  

Их новая и мирная жизнь началась в Гомеле. Нашли работу на одном из госпредприятий, получили комнату в общежитии, сделали вид на жительство и даже стали в очередь на жильё. 

Видение мира может быть разным, но ценность у белорусов единая – клочок земли в центре Европы, который нужно сохранить для детей – независимым. Об этом открыто говорит Президент, объявляя 2021-й Годом народного единства. Ведь полиэтнические и многоконфессиональные страны – это готовый кейс для тех, кто извне хочет разделять людей и властвовать. Поэтому наше будущее зависит во многом от умения отличать свои интересы от чужих, не имеющих ничего общего с национальным единством. 

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Теги: Гомель
 
 
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2021-й Президент предложил провести под знаком народного единства. В Беларуси немало семей, для которых это понятие имеет особый смысл. Патриотизм, Родина, уважение к...
 
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