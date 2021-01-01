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Зарплаты и пенсии выросли в Беларуси с 1 января

01.01.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зарплаты и пенсии выросли в Беларуси с 1 января

Новый год принёс приятные финансовые новости многим белорусам. С 1 января в стране выросли зарплаты, пенсии и пособия.  

Следом за увеличением базовой ставки – теперь она 195 рублей – потяжелеют кошельки работников бюджетной сферы. Их в стране более 800 тысяч. Дополнительно простимулируют отдельные категории сотрудников культурно-просветительской сферы, социального обслуживания, воспитателей и их помощников. 

Кроме того, с 1 января на 6 месяцев повысился пенсионный возраст. Отныне на заслуженный отдых мужчины будут уходить в 62,5 года, женщины – в 57,5. Соответственно увеличивается страховой стаж для назначения пенсии – минимум 18 лет. Для некоторых категорий граждан предусмотрены дополнительные гарантии. 

Появился также новый вид пенсии по возрасту в случае неполного страхового стажа. Её станут выплачивать тем, кто отработал не менее 10 лет, но не дослужил до положенных 18. Размер такой пенсии увяжут с бюджетом прожиточного минимума пенсионера.

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Новый год принёс приятные финансовые новости многим белорусам. С 1 января в стране выросли зарплаты, пенсии и пособия.   Следом за увеличением базовой ставки –...
 
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