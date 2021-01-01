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Тепло и сыро: прогноз погоды на 2 января

01.01.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тепло и сыро: прогноз погоды на 2 января

Новый год порой преподносит разные погодные сюрпризы. Вот и в этом году без них не обошлось. Аномально тепло, средняя температура до 10 градусов выше нормы. И в ближайшие дни тёплый и влажный воздух сохранит свои позиции. 

Завтра погодные условия будет определять область высокого атмосферного давления, по периферии которого в нашу страну продолжат поступать теплые и влажные воздушные массы с южных широт. В результате температурный фон останется повышенным, туманно, под утро скользко.  

В субботу – облачно с прояснениями. Ночью и утром по востоку кратковременные осадки – мокрый снег, дождь. Днем без осадков. Влажность до 100 процентов. Местами туман, видимость до полукилометра, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью по северу страны налипание мокрого снега. Атмосферное давление будет расти.

К утру температура воздуха составит от -1°С до +1°С. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2–4 градуса прохладнее. Примерно такая же температура сохранится и в середине дня, впрочем, как и сырость, ощущения не самые приятные. К вечеру, если и похолодает, то буквально на пару градусов.

В воскресенье сохранится влияние влажной неустойчивой воздушной массы. Ночью по юго-западу, днем по северной половине страны пройдет небольшой кратковременный мокрый снег вперемешку с дождем. В отдельных районах ожидаются туман, видимость до полукилометра, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью от -3°С до +2°С. Днем от -2°С по северу до +5°С по югу. В начале следующей недели ожидается такая же неустойчивая с повышенным температурным фоном погода.

ФОТО: artpa.ru

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Новый год порой преподносит разные погодные сюрпризы. Вот и в этом году без них не обошлось. Аномально тепло, средняя температура до 10 градусов выше нормы. И в...
 
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