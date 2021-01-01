С песнями и фейерверками: новогодние гуляния продолжаются в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Несмотря на ненастную погоду, многие белорусы не отказались от массовых гуляний в новогоднюю ночь. Страна отметила праздник весело, шумно, с песнями и фейерверками. И, конечно же, искренними и душевными пожеланиями друг другу.

По традиции самые массовые гуляния прошли в столице. Октябрьская площадь превратилась в одну большую концертную площадку – пели и артисты, и зрители. Всего только в Минске работали более двух десятков площадок. Музыка звучала едва ли не до рассвета. Ну, а самым ярким событием этой ночи стал праздничный фейерверк.

Красочное шоу из более чем тысячи разноцветных огней раскрасили ночное небо в половине второго. Праздник продолжается и сегодня. Концертные площадки работают по всей стране. Так, в столице зарядиться новогодним позитивом можно будет на Октябрьской площади. Сказочные герои и артисты будут развлекать детей и взрослых с шести вечера. В программе – конкурсы и светомузыкальное представление. Общественный транспорт будет работать по графику выходного дня.





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