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Опубликован обновленный Налоговый кодекс
Источник материала: ОНТ
В первый день 2021 года официально опубликован закон Беларуси от 29 декабря 2020 года «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь». Об этом
Новшества касаются малого бизнеса, а также самозанятых граждан. Изменения появились в применении упрощенной системы налогообложения, индексировании ставок налогов, индексации предельных размеров льгот и вычетов по подоходному налогу с физлиц.
Опубликованный документ содержит меры по стимулированию деловой активности, а также инвестиционной привлекательности, упрощению налогового администрирования.
Фото: pixabay
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В первый день 2021 года официально опубликован закон Беларуси от 29 декабря 2020 года «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь». Об...
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