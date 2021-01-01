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Опубликован обновленный Налоговый кодекс

01.01.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Опубликован обновленный Налоговый кодекс

В первый день 2021 года официально опубликован закон Беларуси от 29 декабря 2020 года «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь». Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Новшества касаются малого бизнеса, а также самозанятых граждан. Изменения появились в применении упрощенной системы налогообложения, индексировании ставок налогов, индексации предельных размеров льгот и вычетов по подоходному налогу с физлиц.

Опубликованный документ содержит меры по стимулированию деловой активности, а также инвестиционной привлекательности, упрощению налогового администрирования.

Фото: pixabay

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В первый день 2021 года официально опубликован закон Беларуси от 29 декабря 2020 года «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь». Об...
 
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