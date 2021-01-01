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Белорусы Санкт-Петербурга протестовали возле места, где была написана песня «Перемен»
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Санкт-Петербурга протестовали возле места, где была написана песня «Перемен»
Это 146-я акция белорусской диаспоры в российском городе.
Как пишет Telegram-канал
«Мы передаем вам свои слова поддержки из культового места Петербурга — Камчатки, места, где Виктор Цой написал песню «Перемен» в 1985 году», — пишут они.
Отметим, что песня «Перемен» стала одной из главных песен белорусской революции.
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Это 146-я акция белорусской диаспоры в российском городе.
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