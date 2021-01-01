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Белорусы Санкт-Петербурга протестовали возле места, где была написана песня «Перемен»

01.01.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы Санкт-Петербурга протестовали возле места, где была написана песня «Перемен»

  • 1.01.2021, 19:25
Белорусы Санкт-Петербурга протестовали возле места, где была написана песня «Перемен»
иллюстрационное Фото: charter97.org

Это 146-я акция белорусской диаспоры в российском городе.

Как пишет Telegram-канал «Выборы видишь?», Белорусы Санкт-Петербурга в 146-й раз собрались на акции солидарности.

«Мы передаем вам свои слова поддержки из культового места Петербурга — Камчатки, места, где Виктор Цой написал песню «Перемен» в 1985 году», — пишут они.

Отметим, что песня «Перемен» стала одной из главных песен белорусской революции.


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