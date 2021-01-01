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Новогодний улов: из Свислочи рыбаки вытащили сома-гиганта
Источник материала: Хартия'97
Новогодний улов: из Свислочи рыбаки вытащили сома-гиганта
Фотофакт.
1 января компания рыбаков выдвинулась на реку Свислочь (в районе впадения ее в реку Березину) половить на спиннинг судака. Однако на крючок попалась совсем другая рыба. Борьба с гигантом продолжалась около 30 минут, но рыбу все же удалось вытащить на берег, пишет
Это оказался сом. Поскольку с 1 ноября по 31 марта на ловлю сома в Беларуси действует запрет, рыбаки лишь измеряли улов рулеткой (длина сома оказалась 2,1 метра) и отпустили, не став мучить рыбу и взвешивать ее.
Сом (или сом обыкновенный) считается самым крупным представителем рыб, обитающим на территории Беларуси. Его средняя длина тела составляет 1 м при весе 8−10 кг, таких параметров он достигает к 10 годам.
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