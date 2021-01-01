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Австралия изменит слова национального гимна ради коренного населения страны

01.01.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Австралия изменит слова национального гимна ради коренного населения страны

  • 1.01.2021, 19:06
Австралия изменит слова национального гимна ради коренного населения страны

Новая версия точнее отражает историю аборигенов континента.

Правительство Австралии решило изменить слова национального гимна страны с 1 января 2021 года. Из текста исчезнут слова «we are young» («мы молоды»), чтобы гимн точнее отражал историю коренного населения, пишет nv.ua.

Об этом премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил накануне Нового года, передает BBC. По его словам, такие изменения укрепят «дух единства» австралийцев.

Правительство убрало упоминание о «молодости» страны, чтобы учесть историю аборигенов и прилегающих островов, которым десятки тысяч лет. Так, вместо строки For we are young and free («Потому что мы молоды и свободны») люди будут петь For we are one and free («Потому что мы едины и свободные»).

Моррисон отметил, что такое изменение не убирает с гимна ничего, «зато многое добавляет». Он добавил, что, несмотря на то, что история современной австралийской нации может быть относительно молодой, настоящая история страны — древняя.

«Наша национальная история основана на более чем 300 национальных этнических и языковых группах, и мы являемся успешной мультикультурной нацией на земле», — сказал премьер-министр.

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Новая версия точнее отражает историю аборигенов континента.
 
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