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С 1 января в Беларуси выросли цены за ЖКХ, электричество, штрафы и налоги

01.01.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

С 1 января в Беларуси выросли цены за ЖКХ, электричество, штрафы и налоги

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  • 1.01.2021, 18:54
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С 1 января в Беларуси выросли цены за ЖКХ, электричество, штрафы и налоги

Букет «под елочку» от нелегитимного самозванца.

С первого дня Нового года в Беларуси появился ряд нововведений, а также выросли цены на некоторые товары. На два рубля увеличится базовая величина, соответственно, вырастут штрафы и сборы, сообщает «Белсат».

Базовая величина, которая составляла ранее 27 рублей, с 1 января выросла до 29 рублей. Соответственно вырастут и привязанные к ней тарифы, а также и штрафы.

Традиционно с 1 января увеличиваются цены на коммунальные услуги и электроэнергию. Обычно повышение оплаты за услуги ЖКХ не превышает 5 долларов США. А вот электроэнергия стала дороже на 10 %.

При росте цен бюджетники могут рассчитывать на увеличение зарплат. С 1 января базовая ставка выросла на 10 рублей до 195 рублей. А минимальная зарплата в стране увеличилась до 400 рублей. Но эта сумма меньше, чем в соседних странах. В Украине, например, минимальная зарплата с 1 января выросла до 6000 гривен, что составляет 545 рублей.

Еще одно нововведение, которое затронет белорусов – увеличение пенсионного возраста. С 2021 года мужчины смогут выйти на пенсию в 62 года, а женщины – 57 лет и 6 месяцев. В следующем году мужчины будут выходить на пенсию из 63, а женщины с 58 лет.

С Нового года выезд за границу на частном автомобиле станет платным. Местные органы власти могут вводить сбор в размере до трех базовых величин (87 рублей).

Выросли ставки акцизов, соответственно, увеличатся цены на алкогольные напитки и табачные изделия.

С 1 января изменяются ставки налогов и отменяется ряд налоговых льгот. В результате частные и юридические лица будут платить в бюджет страны больше.

Новый дорожный налог теперь будут платить все владельцы автомобилей, не зависимо от того, пользуются ли они машиной.

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Букет «под елочку» от нелегитимного самозванца.
 
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