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Видеофакт: Белорусы разжали «синие пальцы» и перевернули «эту страницу»
Источник материала: Хартия'97
Видеофакт: Белорусы разжали «синие пальцы» и перевернули «эту страницу»
Яркий новогодний перфоманс.
Белорусы провели яркий новогодний перфоманс: разжали кое-кому «синие пальцы» и перевернули связанную с ним «эту страницу» в истории.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Яркий новогодний перфоманс.
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