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Регбистка Шакуро: Нам еще придется пободаться режимом, но результаты будут уже скоро

01.01.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Регбистка Шакуро: Нам еще придется пободаться режимом, но результаты будут уже скоро

  • 1.01.2021, 18:40
  • 1,212
Регбистка Шакуро: Нам еще придется пободаться режимом, но результаты будут уже скоро
Фото: страница Марии Шакуро в Instagram

Спортсменка поделилась ожиданиями от 2021 года.

Регбистка Мария Шакуро поделилась ожиданиями от предстоящего года, сообщает «Трибуна».

«Мне кажется, что у белорусов сейчас есть одно самое главное желание – это желание, чтобы наконец существующая власть ушла. Ушла по-хорошему, желательно.

Я думаю, может быть, не сразу, но 2021 год преподнесет нам некоторые сюрпризы. Нам еще, безусловно, придется побороться, пободаться с существующим режимом, но, я думаю, в течение года у нас уже будут результаты, потому что даже если с экономической точки зрения смотреть, как разъезжается тот же IT-сектор, все бизнесмены, которые не согласны, бегут просто – это большой отток финансов из страны. Просто незамеченным это не может остаться, в том числе, для экономики, для повседневной жизни в стране», – сказала Шакуро в эфире «Белсат News».

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