Источник материала: Хартия'97

Калининградский телеканал обрезал Путину полголовы во время его новогоднего обращения 1.01.2021, 19:36

Затем речь главы Кремля и вовсе выключили.

Россияне из Калининграда, собравшиеся за новогодним столом, увидели искаженную картинку обращения главы Кремля Владимира Путина, пишет "Московский комсомолец" .

Cначала телеканал "Каскад" показал обращение губернатора Калининградской области Антона Алиханова без всяких помех. А затем началась трансляция обращения Путина и картинка оказалась такой, что у главы Кремля"обрезали" половину головы.

При этом телевизионщики прервали Путина на полуслове и включили вместо обращения главы государства музыкальную композицию.

Отметим, что искаженная трансляция была как при воспроизведении на телевизорах, так и в интернете.

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