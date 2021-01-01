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Часть жителей Витебщины встретила новый год при свечах — без электричества

01.01.2021 19:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Энергетики продолжают ликвидировать последствия непогоды и в праздники.
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О нескольких тысячах деревьев, упавших и повредивших ЛЭП, заявило «Витебскэнерго». Все еще продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения населенных пунктов в трех районах Витебской области, пишут"Народные новости Витебска".

Напомним, что 29 декабря на регион обрушился ледяной дождь, образовались гололедица и гололед. Толщина ледяных отложений достигала 17-20 миллиметров. Под тяжестью льда стали обрываться провода, обламываться ветви, рушиться деревья целиком. Нагрузку не выдерживали даже железобетонные опоры линий электропередачи.

Наиболее пострадали из-за стихии Витебский, Оршанский, Городокский и Лиозненский районы. За истекшие трое суток по заявлениям «Витебскэнерго» было восстановлено электроснабжение более 600 населенных пунктов Витебской области.

В РУП «Витебскэнерго» был создан оперативный штаб по проведению аварийно-восстановительных работ. В области работает 59 бригад, 278 человек и 27 единиц техники, на помощь энергетикам Витебщины даже прибыли бригады филиала «Борисовские электрические сети» РУП «Минскэнерго».

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Ликвидация обрывов ЛЭП в Витебской области. Фото Витебскэнерго

Время восстановления поврежденных линий электропередачи существенно снижалось из-за прохождения ЛЭП по труднодоступной заболоченной местности, образовавшихся упавшими деревьями завалов на дорогах и просеках, которые мешали проезду спецтехники к местам повреждений. Где позволяла техническая возможность, энергетики организовывали подключение дизель-генераторных установок для восстановления электроснабжения длительно отключенных потребителей.

По состоянию на 18:00 1 января, как сообщили «ННВ» в «Витебскэнерго» полностью восстановлено энергоснабжение потребителей в Витебском районе. Восстановительные работы продолжаются в ряде населенных пунктов Оршанского, Городокского и Лиозненского районов.

Ликвидация обрывов ЛЭП в Витебской области. Фото Витебскэнерго

Линии электропередачи, идущие к некоторым деревням, персоналу энергосистемы приходилось отстраивать практически заново, говорится в распространенном пресс-службой ведомства сообщеии. В процессе ликвидации последствий стихии с линий электропередачи энергетики сняли несколько тысяч упавших деревьев.
 
Теги: Витебск
 
 
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Энергетики продолжают ликвидировать последствия непогоды и в праздники.
 
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