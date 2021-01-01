Как сохранить продукты после праздников

Освобождаем морозилку





Самый легкий способ сохранить продукты - заморозить их. Если вы заранее освободите место в морозилке, то сможете все оставшиеся от новогоднего стола продукты, не дожидаясь, пока они испортятся, заморозить до лучших времен. Заморозке подлежат практически все продукты: яичные белки или желтки, натертый на терке или разложенный по пакетам крупными кусками сыр, овощи, бульон, тесто, пишет "Интерфакс".





Вакуумные упаковки





Намного дольше удастся сохранить продукты, если использовать для этого вакуумные пищевые контейнеры и упаковки. В специальных вакуумных боксах продукты хранят свою свежесть дольше, чем в обычных мисочках или контейнерах. Вакуумные контейнеры и пакеты предотвращают распространение бактерий, поэтому самое время вспомнить, есть ли такие у вас в хозяйстве, а если нет - возможно, сделать себе маленький новогодний подарок либо заказать их у Деда Мороза, передав просьбу через гостей, для которых вы готовите полный яств стол.





Храним и используем продукты с умом





Кроме того, для каждого вида продуктов существуют свои правила и особенности хранения и использования…





Салаты. Любые салаты, как торты и пирожные, являются скоропортящимися продуктами. Считается, что, если вы их не съели в течение суток-полутора после приготовления, ради сохранения здоровья лучше их выбросить, и никакие ухищрения тут не помогут. Поэтому самый верный способ не выбрасывать салаты - поменьше их готовить. Если уж собираетесь настругать традиционный тазик оливье или другого салата, хотя бы не заправляйте весь сразу, тем более майонезом. Оставьте подготовленные ингредиенты для салата в холодильнике в отдельных формочках - и вы продлите им жизнь, а себе - удовольствие как минимум на сутки. Не уверены в том количестве салата, который употребит ваша семья за праздничным столом? Замените один из свежих салатов в меню баночным, который был заготовлен еще летом, либо любым другим видом закуски, которая имеет более долгий срок хранения.





Мясные нарезки. Остатки бекона, колбасы или буженины обретут вторую жизнь при переработке. Обжарив, их можно преподнести в виде горячего вместе с гарниром (овощи, макароны) или использовать для приготовления горячих бутербродов. Из любого вида мясных нарезок может получиться очень аппетитная солянка либо пицца.





Овощи. «Лишние» морковь и лук прекрасно сохранятся для будущего использования, если их пассеровать на растительном масле. Помидоры и болгарский перец можно заморозить, чтобы потом использовать для тушений или приготовления супов. Либо приготовить из них новое блюдо, фаршировав их фаршем, грибами, рисом и сыром, морковью и луком либо любыми другими начинками. Из картофельного пюре может получиться аппетитная картофельная запеканка или картофельные котлеты с любыми начинками.





Яйца. Если вы сварили больше яиц, чем использовали для новогоднего стола, из оставшихся сделайте свежий салат, паштет либо фаршированные яйца с любой из овощных или грибной начинкой.





Сыр. Заверните сыр в фольгу или специальную пищевую пленку, прежде чем положить в холодильник. Твердый сыр сохранится дольше обычного, если его обернуть льняной тряпочкой, смоченной в соленой воде.





Консервы. Открыли банку солений, салата, компота или варенья, но не получается использовать их быстро? Постарайтесь лишний раз не взбалтывать банку с консервированными помидорами или огурцами, а уже вынутые овощи не помещайте назад, в тот же рассол. Компоты можно перелить в сухую стеклянную посуду, а варенье накладывать чистой сухой ложкой, чтобы не допустить брожения остатков. В целом же консервы не рекомендуется долго хранить. При любом подозрении, что продукт начал портиться, лучше выбросьте его. Здоровье дороже, чем два недоеденных огурца.





Пироги и кексы. Их, как и многие другие продукты, можно сохранить, вовремя отправив в морозилку. Если заморозить мучные изделия быстро, а размораживать медленно, после чего разогреть их в духовке в закрытой кастрюле, они обретут те же свежесть, вкус и мягкость, что и в первый день после покупки или приготовления.









Рекомендуемые сроки хранения полуфабрикатов и готовых продуктов





Напоминаем, что существуют стандартные сроки хранения блюд: полуфабрикатов и готовых к употреблению продуктов. Если вы сразу не отправляете избытки еды в морозилку, обратите внимание на то, сколько времени она может храниться в холодильнике до того, как станет опасной для вашего здоровья. Вам ведь не хочется провести остатки выходных с расстройством желудка, не так ли?





Полуфабрикаты. Порционные мясные полуфабрикаты (бифштекс, антрекот, лангет и т.п.) - 36 часов. Панированные (шницель, ромштекс) и мелкокусковые (бефстроганов, гуляш, рагу) мясные полуфабрикаты - 18-24 часа. Котлеты, бифштексы рубленые, печень, почки, мозги и т.п. - 12 часов. Мясной фарш, голубцы, перец, кабачки, фаршированные мясом и рисом, - 6 часов. Полуфабрикаты из птицы: натуральное филе - 48 часов, панированное филе - 24 часа, рубленые котлеты, потроха - не более 12 часов. Рыбные полуфабрикаты, панированные в сухарях, хранят не более 24 часов, рыбные котлеты - 12 часов.





Колбасы. Колбасы высшего сорта, вареный окорок, буженина, рулет куском (не нарезанные) - 72 часа. Вареные колбасы 1-го, 2-го, 3-го сортов, сосиски, сардельки, ливерные колбасы высшего и 1-го сорта, зельцы высшего сорта - 48 часов. Полукопченые и варено-копченые колбасы при комнатной температуре (не выше 20°С) хранят до 3 суток, в холодильнике - при температуре от 0°С до + 8°С - 10 суток. Такой же срок допустим для мясных копченостей (копченых рулетов, ветчины, грудинки и т.п.). Сырокопченые колбасы, помещенные в прохладное сухое место, можно сохранять неограниченное время.





Молочные продукты и яйца. Свежее молоко в любой таре хранится не дольше 36 часов, кипяченое может храниться до 3 суток, творог и творожные сырки - 36 часов, кисломолочные продукты (кефир, простокваша, ацидофилин) - 24-36 часов. Сливочное масло может храниться в холодильнике до 10 суток, сыры - до 15 суток, куриные яйца - до 20 суток.