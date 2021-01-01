Источник материала: Хартия'97

«Удар в спину для Лукашенко»: звезды и карты Таро предсказывают перемены в Беларуси 1.01.2021, 20:23

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Карты Таро. Иллюстрационное фото. Источник: unsplash.com

Предсказатели утверждают, что протест в Беларуси будет усиливаться.

Если вам надоела аналитика разного сорта, то возможно пора прибегнуть к предсказаниям другого рода. Гадание на картах Таро, предсказания по звездам и даже рунам активно приобретают популярность у «YouTube». «Белсат» посмотрел, что высшие силы готовят для нашей страны в 2021 году.

Девятка мечей на помощь протестующим

Наибольшее количество предсказаний на YouTube относительно будущего Беларуси делается с помощью карт Таро. Рамир Таро – один из наиболее популярных таких предсказателей. На его YouTube-канал на момент публикации статьи подписаны 26 тысяч человек. Первое видео на канале появилось 25 ноября 2019 года и примерно до августа 2020 года Рамир гадал о событиях в жизни у разных знаков зодиака.

Но где-то с полгода назад он начал делать расклады карт Таро на различные политические события. Начиная от родной Украины, но не забывает следить за событиями в мире: раскладывает карты на будущее Сергея Тихановского, анализирует похищение Марии Колесниковой, предсказывает результаты выборов президента США. Кстати, с этим прогнозом Рамир ошибся – карты показали ему победу Дональда Трампа. Но насчет Народного ультиматума расписание было корректным – в ролике Рамир подтвердил, что будет народный протест, но отметил, что рабочие не начнут массово бастовать.

Сделал таролог и предсказание для ближайшего будущего Беларуси – на январь 2021 года. Карты ему показывали, что ситуация с протестами затянется, но Лукашенко удержит свои позиции несмотря на усталость. В январе он будет себя активно проявлять, вероятно в законодательной сфере, но не изменит Конституцию. Возможно, он будет плохо чувствовать себя из-за проблем со здоровьем.

Удар в спину для Лукашенко, хороший человек как спасение

Другой популярный в сети таролог – Марина Дар. Она сама из России, и, помимо гадания на Таро, в списке своих компетенций отмечает психологию, коучинг, биоээнерголечение и метафизику. В своих видео Марина Дар искренне говорит, что ей очень важно поддерживать бодрое настроение у белорусов.

Свой YouTube-канал она завела совсем недавно, в мае 2020 года. Практически сразу взялась за политические темы. В среднем ее расписания прогнозы около 20 тысяч просмотров.

В своих осенних раскладах Марина не единожды говорила, что перед Новым годом в Беларуси все будет становиться только хуже и хуже. Надежду принесет вместе с собой женщина из-за рубежа – и это не Светлана Тихановская. Также она утверждала, что Лукашенко находится под влиянием сильной и волевой женщины. Но именно от нее пришла измена.

В прогнозе на 2021 году Марина говорит, что первая половина года будет нестабильная и тревожная. Покой придет уже ближе к концу года. Причем она подчеркивает, что вектор развития меняется – люди из прежних стабильных стран (например, США), будут уезжать в Восточную Европу. Для Лукашенко 2021 год будет несчастливым. Какая-то женщина под видом друга нанесет ему удар в спину.

У власти в итоге будет женщина извне, именно она принесет долгожданную стабильность. Белорусский старый порядок будет разрушен, но в итоге страна обретет стабильность. Настоящий белорусский путь попытается разрушить какая-то женщина (гадалка называет ее «Княгиней»), но эта попытка не будет успешной.

В конце 2021 года перед Беларусью откроются великолепные шансы, Марина Дар видит очень много финансовой помощи.

«Придет какой-то теплый и добрый человек, который будет заботиться о нашей стране. И постепенно страна будет звездочкой на небосклоне», – обнадеживает она.

Что говорят руны о Беларуси?

Руны – древняя письменность викингов, которая с давних времен используется для предсказаний. Еще Гай Юлий Цезарь описывал, как германцы бросали ветки с вырезанными на них рунами, и читали по ним будущее. Также руны используются как обереги.

Но древняя письменность куда менее популярна среди поклонников оккультизма чем гороскопы или карты Таро. Видео на Youtube-канале «LU NA магия рун» набирают в несколько раз меньше просмотров чем видео того же Рамира Таро. Его автор родом из Беларуси, и сохраняют свою анонимность. Кстати, первые видео на канале никак не были связаны с магией, а пересказывали популярные теории заговора.



Вот так выглядят магические руны. Иллюстрационное фото. Источник: pixabay.com

Каким же видят 2021 год для Беларуси руны? Прежде всего, это будет год масштабного перехода для нашей страны. Произойдут сдвиги, которые изменят абсолютно все. Изменить или замедлить их нельзя. Руна «Гева» говорит, что у Беларуси будут партнерские и взаимовыгодные отношения. Партнерство даст импульс стране.

«Народ придет к осмыслению на уровне высшего «Я»», – утверждает предсказательница. – «Несмотря на все сложности, белорусы смогут пройти свой путь. Боги имеют милость к нам».

Причем сдвиг с мертвой точки произойдет уже в первой половине года. Но руны призывают белорусов пройти все испытания таким образом, чтобы не повторить ужасы 2020 года.

Гороскоп для Беларуси

Астрология известна несколько сотен лет, а гороскопы настолько вошли в нашу повседневность, что показываются на наиболее популярных телеканалах. Естественно, и на YouTube они находят своих поклонников.

Прогнозы Татьяны Калининой в среднем просматривает от 5 до 10 тысяч человек. На канале она объясняет некоторые принципы астрологии, но также делает прогнозы – обычно на будущее определенных стран. Беларуси она посвятила несколько видео: заглядывала в светлое будущее нашей страны, а также анализировала, что произойдет с БелАЭС.

В своем Instagram Татьяна утверждает, что она предсказала революции в Беларуси и Кыргызстане, победу Байдена, а также покушение на Алексея Навального.

По словам Татьяны, в 2021 году из-за поражения Меркурия, в Беларуси будет очень плохая финансовая ситуация, но есть вероятность кредитов. Она предсказывает проведение референдума, а уже в апреле 2021 года следует ожидать улучшение ситуации. В тот же период откроются границы. Будет подъем оппозиционного творчества и формирование гражданского общества. Возможны проблемы в шахтах.

Татьяна единственная из предсказателей, которая называла конкретные даты событий. Так, 18 февраля 2021 Беларусь ожидают перемены в политической системе страны, а 22 апреля 2021 года возникнут сложные ситуации в отношениях с соседями. Луна подсказывает астрологу, что 16 мая 2021 года может появиться опасность для народа, возможно даже из-за границы. А весь июнь следующего года будут очередные очень массовые протесты.

Что дальше?

Астрологи, толкователи рун, а также гадатели на Таро дают довольно противоречивые прогнозы. Но одно становится точным – Беларусь в 2021 году ожидают большие и позитивные перемены. Они не будут легкими, нам придется полностью перестроить свою жизнь и заплатить за это большую цену.

Будет укрепляться общественное сообщество, протестное движение вновь обретет свою силу. Но год будет очень сложным финансово, возможно, Беларусь залезет в еще большие долги. Но найдет новых друзей и станет буквально звездочкой на мировом небосклоне.



фото: belsat.eu

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