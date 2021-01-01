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Синоптики предупредили о гололедице на завтра после сегодняшних дождей и снега
Источник материала: Партизан
Сегодня, 1 января, идет дождь, а кое-где и снег. К вечеру в Минске ожидается сильный мокрый снег. Pogoda.by пишет, что сегодня вечером выпадет до 4 миллиметров осадков. Это немало.
Мокрый снег будет идти и ночью, пишет
А под утро подморозит. Поэтому дороги и улицы могут превратиться в каток.
Так в Минске ожидается утром 2 января до минус 2. А по стране вообще до минус 4.
Днем будет от минус 2 до +3. В Минске около нуля.
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Сегодня, 1 января, идет дождь, а кое-где и снег. К вечеру в Минске ожидается сильный мокрый снег. Pogoda.by пишет, что сегодня вечером выпадет до 4 миллиметров осадков. Это...
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