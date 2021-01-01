Синоптики предупредили о гололедице на завтра после сегодняшних дождей и снега









"Наша Нива" . Мокрый снег будет идти и ночью, пишет





А под утро подморозит. Поэтому дороги и улицы могут превратиться в каток.





Так в Минске ожидается утром 2 января до минус 2. А по стране вообще до минус 4.





Днем будет от минус 2 до +3. В Минске около нуля.