Из Свислочи рыбаки вытащили сома-гиганта

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1 января компания рыбаков выдвинулась на реку Свислочь (в районе впадения ее в реку Березину) половить на спиннинг судака. Однако на крючок попалась совсем другая рыба. Борьба с гигантом продолжалась около 30 минут, но рыбу все же удалось вытащить на берег.





Это оказался сом. Поскольку с 1 ноября по 31 марта на ловлю сома в Беларуси действует запрет, рыбаки лишь измерили улов рулеткой (длина сома оказалась 2,1 метра) и отпустили, не став мучить рыбу и взвешивать ее.