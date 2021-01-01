|
Из Свислочи рыбаки вытащили сома-гиганта
Источник материала: Партизан
Рыбаки надеялись поймать судака, но на спиннинг попался сом длиной более двух метров. Рыбу отпустили — сейчас на лов сома действует запрет, но фотографии с гигантом все же сделали, пишет
Фото: Читатель TUT.BY
1 января компания рыбаков выдвинулась на реку Свислочь (в районе впадения ее в реку Березину) половить на спиннинг судака. Однако на крючок попалась совсем другая рыба. Борьба с гигантом продолжалась около 30 минут, но рыбу все же удалось вытащить на берег.
Это оказался сом. Поскольку с 1 ноября по 31 марта на ловлю сома в Беларуси действует запрет, рыбаки лишь измерили улов рулеткой (длина сома оказалась 2,1 метра) и отпустили, не став мучить рыбу и взвешивать ее.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рыбаки надеялись поймать судака, но на спиннинг попался сом длиной более двух метров. Рыбу отпустили — сейчас на лов сома действует запрет, но фотографии с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)