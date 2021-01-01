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Чемпионка по тайскому боксу: В этом году уже многое изменилось

01.01.2021 21:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Чемпионка по тайскому боксу: В этом году уже многое изменилось

  • 1.01.2021, 21:29
Чемпионка по тайскому боксу: В этом году уже многое изменилось
Фото: страница Александры Ситниковаой во «ВКонтакте»

Александра Ситникова рассказала, что ее сердце сжимается от гордости.

Александра Ситникова — многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу и К1 и призер чемпионатов Европы по Муай Тай, отсидевшая сутки за участие в акции протеста, встречает Новый год без елки. Об этом она рассказала в Instagram.

— Елки нет, новогодние игрушки в этом году у меня только на фото. После курантов ничего не изменится резко, но в этом году уже многое изменилось, пишет Александра. — Мне кажется, за этот год я повзрослела сразу на несколько лет, но не буду зарекаться.

Испытания делают нас только сильнее, а этот год, особенно последние полгода, открыл нам так много прекрасных, умных, добрых, отзывчивых и смелых людей, что когда я думаю о них и вижу все, что они делают, у меня сжимается сердце от гордости и поражает, откуда в них столько силы. Если все эти люди и есть приверженцы «темной силы», то я рада быть частью этого шабаша.

Всех с наступающим 2021-м!

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Александра Ситникова рассказала, что ее сердце сжимается от гордости.
 
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