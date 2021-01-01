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Папа Франциск выступил с новогодней молитвой
Источник материала: Хартия'97
Папа Франциск выступил с новогодней молитвой
Понтифик призвал мир к солидарности.
Папа Римский Франциск выступил в пятницу, 1 января, со своей традиционной молитвой Ангел Господень, призвав к миру во всем мире. Накануне он пропустил новогоднюю мессу из-за проблем со здоровьем.
Об этом сообщает сайт
Папа Франциск выступил за кафедрой в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане. Во время речи он не проявлял признаков дискомфорта и не упомянул о своей болезни.
Он выразил надежду, что 2021-й станет для всех годом «братской солидарности и мира; годом, наполненным уповающим ожиданием и надеждами».
«Я желаю, чтобы в сердцах воцарился мир… Драматические события, отметившие путь человечества в прошлом году, особенно пандемия, учат нас тому, насколько важно проявлять внимание к проблемам других людей и разделять их тревоги», — сказал Папа.
Кроме этого, Папа Франциск объяснил, что речь идет о развитии менталитета и культуры заботы.
«Мир — это не просто отсутствие войны, а жизнь, полная смысла, цель которой — личная самореализация и братское общение с другими. Мир — это прежде всего дар Божий, его следует просить усердной молитвой, терпеливым и уважительным диалогом, ведя сотрудничество, открытое к истине и справедливости, всегда учитывая законные ожидания людей», — добавил он.
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Понтифик призвал мир к солидарности.
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