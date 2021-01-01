В Свислочском районе два человека погибли в лобовом ДТП, еще четверо - в больнице

Источник материала: Tut.by

В Свислочском районе столкнулись Audi и FIAT. По предварительным данным, один из водителей по какой-то причине сразу съехал на обочину, после чего потерял управление и выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщает пресс-служба Гродненского облисполкома.





По предварительным данным, 1 января, около 18.00, на дороге Свислочь — Доброволя столкнулись автомобили Audi под управлением 26-летней девушки и FIAT, за рулем которого находился 66-летний мужчина.

В результате аварии на месте происшествия скончались двое пассажиров: 48-летняя женщина, находившаяся на переднем сиденье Audi и пристегнутая ремнем безопасности, а также 69-летний пассажир, находившийся на заднем сиденье автомобиля FIAT.









Оба водителя и еще два пассажира из Audi и FIAT с травмами доставлены в Волковысскую больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

По имеющейся информации, один из водителей по какой-то причине сразу съехал на обочину, после чего потерял управление и выехал на полосу встречного движения.