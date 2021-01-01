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Тогда и сейчас. 10 фото кумиров детства

01.01.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тогда и сейчас. 10 фото кумиров детства

Всегда интересно посмотреть, как изменились кумиры нашего детства. Сделали для вас подборку фотографий знаменитых актеров тогда и сейчас.

Гермиона из фильмов о Гарри Поттере, актриса Эмма Уотсон.


Владимир и Юрий Торсуевы. Актёры фильма «Приключения Электроника».


Мальвина из киноленты «Приключения Буратино», актриса Татьяна Проценко.  


Дмитрий Иосифов – актёр, сыгравший роль Буратино. 


Элисон Портер. Главная роль в комедии «Кудряшка Сью».


Актриса Ирина Андреева. Ксюша Шаталина из сериала «Моя прекрасная няня».


Эдвард Ферлонг. Актёр из фильма «Терминатор 2: Судный день». 


Актер Джонатан Липники из фильма «Стюарт Литтл». 


Маколей Калкин из комедии «Один дома».


Наталья Мурашкевич – Алиса Селезнева из фильма «Гостья из будущего».


Яна Поплавская из киносказки «Про Красную Шапочку».



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Всегда интересно посмотреть, как изменились кумиры нашего детства. Сделали для вас подборку фотографий знаменитых актеров тогда и сейчас. Гермиона из фильмов о...
 
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