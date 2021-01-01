|
Тогда и сейчас. 10 фото кумиров детства
Источник материала: ОНТ
Всегда интересно посмотреть, как изменились кумиры нашего детства. Сделали для вас подборку фотографий знаменитых актеров тогда и сейчас.
Гермиона из фильмов о Гарри Поттере, актриса Эмма Уотсон.
Владимир и Юрий Торсуевы. Актёры фильма «Приключения Электроника».
Мальвина из киноленты «Приключения Буратино», актриса Татьяна Проценко.
Дмитрий Иосифов – актёр, сыгравший роль Буратино.
Элисон Портер. Главная роль в комедии «Кудряшка Сью».
Актриса Ирина Андреева. Ксюша Шаталина из сериала «Моя прекрасная няня».
Эдвард Ферлонг. Актёр из фильма «Терминатор 2: Судный день».
Актер Джонатан Липники из фильма «Стюарт Литтл».
Маколей Калкин из комедии «Один дома».
Наталья Мурашкевич – Алиса Селезнева из фильма «Гостья из будущего».
Яна Поплавская из киносказки «Про Красную Шапочку».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всегда интересно посмотреть, как изменились кумиры нашего детства. Сделали для вас подборку фотографий знаменитых актеров тогда и сейчас. Гермиона из фильмов о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)