За вклад в воспитание детей-сирот семья из Солигорского района удостоена премии «За духовное возрождение»

Источник материала: ОНТ

Марафон добра «Наши дети» перешагнул и в новый год. Впереди – десятки маршрутов и адресов. Чтобы увидеть счастливые детские улыбки и сияющие глаза, зачастую не нужны дорогие подарки. Всё, что нужно – это искренняя забота и участие. И семья Баритоль из Солигорского района знает, как никто – чужих детей не бывает. Уже много лет здесь дарят ласку и тепло детишкам с непростой судьбой. За вклад в воспитание детей-сирот семья удостоена высокой награды – премии «За духовное возрождение».





Новый год в семье Баритоль – это событие на несколько дней. Малыши никак не хотят менять сказочные образы на повседневную одежду, а песни и сценки до самого Рождества посвящаются главному празднику зимы.

В семье – 9 детей. Старшей – Насте – 16, а самому младшему – Марку – всего 2. О таком количестве ребятни в доме родители не мечтали, просто однажды звёзды сошлись.

Тогда супругам было всего по 25, а единственному первому сыну – 5. Ребята сдружились, и родители решили не разлучать сверстников. А потом узнали, что у мальчика есть брат и сестра в разных интернатах. В 2004 году забрали всех и стали воспитателями.

Малыши и взрослые – попадали в семью разные, часто с недугами по здоровью. И всегда со своей грустной историей о горе-родителях. Татьяна и Андрей принимали всех. За время работы уже выпустили во взрослую жизнь 11 детей. У некоторых уже свои семьи и дети.

Татьяна Баритоль, родитель-воспитатель детского дома семейного типа: «Наша работа, чтобы семью восстановить, вернуть деток в семью. Приходится работать не только с детками, но и родителями. Вот у нас Вадим недавно – молодые родители оступились, ошиблись… Но видим, что скоро ребёнок вернётся в семью».

Отпускать детей тяжело, равно как и воспитанникам отвыкать от любящих мамы с папой не просто. Уходить пусть даже к родным по крови чаще не хотят. Дорожат шумной компанией дружной семьи. Все дети в этой семье отличники в учёбе. А вместе с папой и мамой – команда победителей многочисленных конкурсов и наград. Но в этом году семья получит самую ценную – «За духовное возрождение». Новость узнали на днях.

12 января семья отправится в столицу, там из рук Президента родители получат «особенный новогодний подарок». А дальше будут ждать пополнения в доме.

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