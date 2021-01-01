Зимняя свадьба! Очень смешные фотографии «холодного» праздника

Источник материала: ОНТ

Вступать в брак многие предпочитают в теплую погоду, но есть и те, кто по различным причинам устраивает торжество зимой. Сделали для вас подборку смешных фотографий зимних свадеб.



Ухх, прокачу!

Немного заплутали...



Невесту почти не видно.



Свадебный зимний марафон.



«Невеста» на охоте!



Свадебные гулянья!

Устали от праздника...



Креативненько...



Им не холодно?



Зимняя романтика.



Весело!



Тили-тили-тесто, жених и невеста...





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