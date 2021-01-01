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Зимняя свадьба! Очень смешные фотографии «холодного» праздника
Источник материала: ОНТ
Вступать в брак многие предпочитают в теплую погоду, но есть и те, кто по различным причинам устраивает торжество зимой. Сделали для вас подборку смешных фотографий зимних свадеб.
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Вступать в брак многие предпочитают в теплую погоду, но есть и те, кто по различным причинам устраивает торжество зимой. Сделали для вас подборку смешных...
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