Как Минск отметил Новый год?

Источник материала: ОНТ

Ярко и масштабно отметила Новый год Беларусь. Грандиозные тожества начались сразу же после полуночи. Легкий моросящий дождь – не помеха, когда хочется делиться эмоциями и самыми искренними пожеланиями как можно с большим количеством людей. Гуляния в столице завершились только к утру. Съемочная группа ОНТ минувшей ночью тоже не спала.





Последние приготовления главного по подаркам­ – и вот уже считанные минуты остаются до окончания високосного 2020-го. И многие ждут полуночи в надежде вздохнуть с облегчением. Високосный, прощай! Ведь даже Деду Морозу пришлось слегка подкорректировать многолетние традиции.

Дед Мороз: «В этом году поздравления от Дедушки Мороза стали несколько другими – приходится поздравлять дистанционно, через интернет, в этом году нет снега вновь. Но мы обещаем исправить эту проблему».

Несмотря на пандемию и моросящий дождь, тысячи белорусов решили не изменять традиции и отметить главный праздник в году не только за семейным столом, но и на свежем воздухе. Эпицентром торжеств в столице стала Октябрьская площадь. Да, зонтики – непривычный атрибут новогодних гуляний. Но разве это главное, когда душа поёт и хочется, чтобы все вокруг были счастливы.

Яркая иллюминация в дымке ночного тумана – и ты словно в настоящей сказке. Хотя, скорее, в мюзикле. И этой ночью пели все! И артисты на сцене, и их зрители. Может быть, не всегда в унисон, но разве это главное? Только в столице минувшей ночью работали более двух десятков площадок. Музыка звучала со всех уголков.

Тысячи ярких фото мгновенно разлетелись по соцсетям. В новогоднюю ночь, куда не глянь, везде удачный фон для снимка. И магия чисел – 21-й год 21-ого века – под светящимся покрывалом гирлянд рисует самые радужные перспективы.

Ну, а этого момента ждали с нетерпением все. В половине второго небо над столицей разукрасили разноцветные огни. Это было завораживающе!

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