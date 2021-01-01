Гродненский Дед Мороз переехал в центр города. К волшебнику едут дети и взрослые со всей страны

Источник материала: ОНТ

Новый год наступил, однако новогодние волшебники продолжают дарить подарки и радовать своим общением. Добро пожаловать в сказку! Точнее, в Гродно, к младшему брату Деда Мороза из Беловежской пущи. В этом году волшебник из лесного поместья перебрался в центр города. Принимает письма, веселит и учит загадывать желания. Едут к Деду Морозу-младшему дети и взрослые со всех уголков страны.





На пороге гостей встречает Зимушка-Зима – верная помощница и проводница по поместью. Сразу приглашает поиграть, а если замёрзли – добро пожаловать на танцы и хороводы. Сопровождают сказочные герои – символ наступающего года Бычок и настоящий белорусский, как и положено в усадьбе, домовой Аблавух.

Пока Дед Мороз пакует подарки, Бычок расскажет, как сделать, чтобы новый год принес удачу. Хороводы и игры – с акцентом на белорусские традиции. Недаром местом жительства волшебник выбрал центр ремесел, где бережно хранят национальную культуру. У Дедушки Мороза дома много развлечений, например батлейка. Куклы из папье-маше – и актёры разыгрывают старинную славянскую сказку об Иване Царевиче. Дети смотрят, не отрываясь.

На память о встрече детям помогут сделать ёлочные игрушки. И здесь – возвращение к традициям: именно такие из глины лепили наши предки. Еще один сюрприз – новогодняя почта, адресат – главный волшебник страны, живущий в Беловежской пуще. Дети долго обдумывают, что попросить у Деда Мороза.

Чтобы исполнить побольше желаний, Дед Мороз переехал в центр Гродно из своего лесного домика. Дети в благодарность радуют старика стихами, песнями и даже танцами. В поместье шум и гам – каждый день в гостях около сотни детей и взрослых. Встречи расписаны на недели вперёд. Но Дедушка Мороз к такой суете уже привык, отдыхать будет летом, на природе. А пока он погружён в забавы с детьми. Им так много надо сделать в сказочном поместье – посидеть на руках у волшебника, шепнуть самое сокровенное и сфотографироваться на память. Без выходных до середины января – у Деда Мороза напряжённый график. А как иначе – ведь нужно исполнить желание всех. Во всяком случае тех, кто хорошо себя вел в 2020 году.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram