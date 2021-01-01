Источник материала: Хартия'97

Елена Левченко: 2020 — это год объединения белорусской нации 1.01.2021, 22:55

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Знаменитая баскетболистка поздравила белорусов.

Белорусская баскетболистка Елена Левченко поздравила белорусов с наступившим 2021 годом. Видео поздравления она опубликовала в Instagram.

«2020 — это год объединения белорусской нации. В нем есть позитив. Мы узнали, кто наши соседи, познакомились районами. Стали помогать друг другу. Мы объединились. Так рождается нация», — рассказала Елена Левченко.

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