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Елена Левченко: 2020 — это год объединения белорусской нации
Источник материала: Хартия'97
Елена Левченко: 2020 — это год объединения белорусской нации
Знаменитая баскетболистка поздравила белорусов.
Белорусская баскетболистка Елена Левченко поздравила белорусов с наступившим 2021 годом. Видео поздравления она опубликовала в Instagram.
«2020 — это год объединения белорусской нации. В нем есть позитив. Мы узнали, кто наши соседи, познакомились районами. Стали помогать друг другу. Мы объединились. Так рождается нация», — рассказала Елена Левченко.
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Знаменитая баскетболистка поздравила белорусов.
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