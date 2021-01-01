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Российский эксперт: Белорусский народ снесет эту систему
Источник материала: Хартия'97
Российский эксперт: Белорусский народ снесет эту систему
Белорусов не устраивает и политическая, и экономическая системы в стране.
Наступивший 2021 год легким для Лукашенко не будет. Об этом
- Белорусский народ перестала устраивать как политическая, так и экономическая система в стране. Народ в конце концов сметет эту систему, — считает политолог.
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Белорусов не устраивает и политическая, и экономическая системы в стране.
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