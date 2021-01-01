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Журналист Bellingcat пообещал опубликовать новые сведения о преступлениях ФСБ
Источник материала: Хартия'97
Журналист Bellingcat пообещал опубликовать новые сведения о преступлениях ФСБ
Расследования появится максимум через две недели.
Журналист группы Bellingcat Христо Грозев пообещал опубликовать новые сведения о загадочных смертях, к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ. Об этом Грозев сообщил в эфире радиостанции
По словам Грозева, продолжение расследования появится максимум через две недели.
Напомним, ранее журналисты Bellingcat рассказали, кто отравил российского оппозиционера Алексея Навального.
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Расследования появится максимум через две недели.
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