Источник материала: Хартия'97

Журналист Bellingcat пообещал опубликовать новые сведения о преступлениях ФСБ 1.01.2021, 22:32

7,028

фото: empics/d. mirzoeff

Расследования появится максимум через две недели.

Журналист группы Bellingcat Христо Грозев пообещал опубликовать новые сведения о загадочных смертях, к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ. Об этом Грозев сообщил в эфире радиостанции «Эха Москвы» .

По словам Грозева, продолжение расследования появится максимум через две недели.

Напомним, ранее журналисты Bellingcat рассказали, кто отравил российского оппозиционера Алексея Навального.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .