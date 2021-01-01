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Мужчина узнал о своём любимом лакомстве правду и огорчился. Но его печаль поймут не все
02.01.2021 10:17 — Разное |
Многие люди знают, что реальность совсем не такая, какой кажется. Ещё в детстве мы узнаём, что Деда Мороза не существует, а в крабовых палочках нет мяса краба. Но мужчина, который выяснил, что гавайские роллы производятся не на острове Гавайи, не смог этого стерпеть.
Как
На лицевой стороне упаковки сладких булочек изображён гавайский город Хило, однако на оборотной стороне написано, что гавайские роллы производятся в городе Торранс, штат Калифорния.
Истец подчеркнул, что купил это угощение, поскольку думал, что оно производится на Гавайях, а теперь считает себя обманутым. Отмечается, что компания не в первый раз сталкивается с подобным судебным иском.
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Многие люди знают, что реальность совсем не такая, какой кажется. Ещё в детстве мы узнаём, что Деда Мороза не существует, а в крабовых палочках нет мяса краба. Но...
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