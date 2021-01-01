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Мужчина узнал о своём любимом лакомстве правду и огорчился. Но его печаль поймут не все

02.01.2021 10:17 — Разное |  
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Многие люди знают, что реальность совсем не такая, какой кажется. Ещё в детстве мы узнаём, что Деда Мороза не существует, а в крабовых палочках нет мяса краба. Но мужчина, который выяснил, что гавайские роллы производятся не на острове Гавайи, не смог этого стерпеть. 

Как сообщается на сайте UPI.com, житель Нью-Йорка подал на производителя в суд. Мужчина заявил, что компания специально вводит своих покупателей в заблуждение. 

Мужчина узнал о своём любимом лакомстве правду и огорчился. Но его печаль поймут не все
Фото: pixabay.com 

На лицевой стороне упаковки сладких булочек изображён гавайский город Хило, однако на оборотной стороне написано, что гавайские роллы производятся в городе Торранс, штат Калифорния. 

Истец подчеркнул, что купил это угощение, поскольку думал, что оно производится на Гавайях, а теперь считает себя обманутым. Отмечается, что компания не в первый раз сталкивается с подобным судебным иском. 

Кстати, ранее мы рассказывали про парня, который тоже столкнулся с суровой реальностью. Молодой человек узнал, каким образом можно делать ванильный ароматизатор – здесь подробности

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Многие люди знают, что реальность совсем не такая, какой кажется. Ещё в детстве мы узнаём, что Деда Мороза не существует, а в крабовых палочках нет мяса краба. Но...
 
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