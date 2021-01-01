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Как девушки и парни фотографируют своих партнёров? Разница между этими снимками вас рассмешит
02.01.2021 10:17 — Разное |
Каждая девушка мечтает о том, чтобы её парень умел красиво фотографировать. Почти каждая, некоторым везёт влюбляться в профессиональных фотографов. Но большинство сталкивается с жизненной несправедливостью: девушки красиво снимают своих молодых людей, а те фотографируют так, словно у них в руках не последнее слово науки и техники, а бесполезная игрушка.
Ресурс Bored Panda
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Каждая девушка мечтает о том, чтобы её парень умел красиво фотографировать. Почти каждая, некоторым везёт влюбляться в профессиональных фотографов. Но большинство...
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