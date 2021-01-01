Как девушки и парни фотографируют своих партнёров? Разница между этими снимками вас рассмешит

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Каждая девушка мечтает о том, чтобы её парень умел красиво фотографировать. Почти каждая, некоторым везёт влюбляться в профессиональных фотографов. Но большинство сталкивается с жизненной несправедливостью: девушки красиво снимают своих молодых людей, а те фотографируют так, словно у них в руках не последнее слово науки и техники, а бесполезная игрушка.

Ресурс Bored Panda собрал множество таких примеров, а мы выбрали одиннадцать, показавшихся нам самыми смешными.



Фото: twitter.com/TheEvalTwin



Фото: twitter.com/ehorton56



Фото: twitter.com/francollis17



Фото: twitter.com/j_amyyy



Фото: twitter.com/mecopast



Фото: twitter.com/vaish_navy



Фото: twitter.com/newestnihaad



Фото: twitter.com/kitmajormusic



Фото: twitter.com/evesimeyrich



Фото: twitter.com/EmilyRyde_



Фото: twitter.com/dannellamunoz