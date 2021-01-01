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Как девушки и парни фотографируют своих партнёров? Разница между этими снимками вас рассмешит

02.01.2021 10:17 — Разное |  
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Каждая девушка мечтает о том, чтобы её парень умел красиво фотографировать. Почти каждая, некоторым везёт влюбляться в профессиональных фотографов. Но большинство сталкивается с жизненной несправедливостью: девушки красиво снимают своих молодых людей, а те фотографируют так, словно у них в руках не последнее слово науки и техники, а бесполезная игрушка. 

Ресурс Bored Panda собрал множество таких примеров, а мы выбрали одиннадцать, показавшихся нам самыми смешными. 

Как девушки и парни фотографируют своих партнёров? Разница между этими снимками вас рассмешит
Фото: twitter.com/TheEvalTwin 

Как девушки и парни фотографируют своих партнёров? Разница между этими снимками вас рассмешит
Фото: twitter.com/ehorton56 

Как девушки и парни фотографируют своих партнёров? Разница между этими снимками вас рассмешит
Фото: twitter.com/francollis17 

Как девушки и парни фотографируют своих партнёров? Разница между этими снимками вас рассмешит
Фото: twitter.com/j_amyyy 

Как девушки и парни фотографируют своих партнёров? Разница между этими снимками вас рассмешит
Фото: twitter.com/mecopast 

Как девушки и парни фотографируют своих партнёров? Разница между этими снимками вас рассмешит
Фото: twitter.com/vaish_navy 

Как девушки и парни фотографируют своих партнёров? Разница между этими снимками вас рассмешит
Фото: twitter.com/newestnihaad 

Как девушки и парни фотографируют своих партнёров? Разница между этими снимками вас рассмешит
Фото: twitter.com/kitmajormusic 

Как девушки и парни фотографируют своих партнёров? Разница между этими снимками вас рассмешит
Фото: twitter.com/evesimeyrich 

Как девушки и парни фотографируют своих партнёров? Разница между этими снимками вас рассмешит
Фото: twitter.com/EmilyRyde_ 

Как девушки и парни фотографируют своих партнёров? Разница между этими снимками вас рассмешит
Фото: twitter.com/dannellamunoz 

Кстати, ранее у нас уже была похожая коллекция снимков. Если хотите ещё посмеяться – смотрите тут

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Каждая девушка мечтает о том, чтобы её парень умел красиво фотографировать. Почти каждая, некоторым везёт влюбляться в профессиональных фотографов. Но большинство...
 
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