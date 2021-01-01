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Женщина заподозрила мужа в измене, но всё оказалось гораздо смешнее. Мужчина позаимствовал её парик
02.01.2021 10:17 — Разное |
Женщина возвращалась домой и внезапно увидела в окне женский силуэт. Когда возмущённая хозяйка жилья ворвалась внутрь, то ненадолго потеряла дар речи.
Пользовательница TikTok Мэгги Клейтон
Мэгги шла домой и услышала музыку. В этом не было ничего необычного, но, приблизившись, Клейтон увидела в окне женский силуэт. Хозяйка дома начала ругаться и заявила, что лучше бы это не был её муж с какой-то посторонней девицей.
Не теряя ни секунды, Мэгги зашла в дом и увидела… своего мужа Джарона, который надел её парик, её узкие джинсы и с гитарой в руках громко и выразительно пел песню вместе со своим другом.
«Да вы шутите! Я думала, что тут какая-то женщина. Что происходит?» – поразилась Клейтон.
Оказалось, Джарон и не думал изменять своей супруге, он просто позвал друга в гости, чтобы вместе поиграть в Guitar Hero.
Многие комментаторы не сильно удивились увиденному. Они отметили, что гораздо чаще парни, у которых есть возлюбленная, занимаются чем-то подобным, а не проводят время с другими женщинами.
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Женщина возвращалась домой и внезапно увидела в окне женский силуэт. Когда возмущённая хозяйка жилья ворвалась внутрь, то ненадолго потеряла дар речи. ...
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