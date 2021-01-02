ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Волонтеры: 31 декабря и 1 января задержано не менее семи протестующих

02.01.2021 07:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По информации волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных», 31 декабря и 1 января задержано не менее семи участников протестов в Минске и Минском районе.

Волонтеры: 31 декабря и 1 января задержано не менее семи протестующих

Известно, что три человека было доставлено в УВД Ленинского района, по одному — в УВД Московского района и Боровлянский отдел милиции Минского РУВД. Двух человек (из Ленинского и Московского РУВД) отвезли затем в Центр изоляции правонарушителей.

Во время празднования Нового года силовики проводят рейды по протестным районам, жители которых выходят во дворы с бело-красно-белыми флагами и другой символикой белого и красного цветов.

В новогоднюю ночь на территорию вокруг основных елок города можно было попасть только после досмотра на контрольно-пропускных пунктах. Пресс-служба МВД в публичной утренней сводке 1 января не назвала количество граждан, решивших встретить Новый год под надзором милиции.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных», 31 декабря и 1 января задержано не менее семи участников протестов в Минске и Минском районе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Зварот Ціханоўскай і новыя змены ў заканадаўстве. Як беларусы адсвяткавалі Новы 2021 год і 146-ы дзень пратэсту.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика