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Волонтеры: 31 декабря и 1 января задержано не менее семи протестующих
Источник материала: Навiны
По информации волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных», 31 декабря и 1 января задержано не менее семи участников протестов в Минске и Минском районе.
Известно, что три человека было доставлено в УВД Ленинского района, по одному — в УВД Московского района и Боровлянский отдел милиции Минского РУВД. Двух человек (из Ленинского и Московского РУВД) отвезли затем в Центр изоляции правонарушителей.
Во время празднования Нового года силовики проводят рейды по протестным районам, жители которых выходят во дворы с бело-красно-белыми флагами и другой символикой белого и красного цветов.
В новогоднюю ночь на территорию вокруг основных елок города можно было попасть только после досмотра на контрольно-пропускных пунктах. Пресс-служба МВД в публичной утренней сводке 1 января
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По информации волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных», 31 декабря и 1 января задержано не менее семи участников протестов в Минске и Минском районе.
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