Волонтеры: 31 декабря и 1 января задержано не менее семи протестующих

По информации волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных», 31 декабря и 1 января задержано не менее семи участников протестов в Минске и Минском районе.





Известно, что три человека было доставлено в УВД Ленинского района, по одному — в УВД Московского района и Боровлянский отдел милиции Минского РУВД. Двух человек (из Ленинского и Московского РУВД) отвезли затем в Центр изоляции правонарушителей.

Во время празднования Нового года силовики проводят рейды по протестным районам, жители которых выходят во дворы с бело-красно-белыми флагами и другой символикой белого и красного цветов.