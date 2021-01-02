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Беларусь ожидают фронтальные разделы
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, в северо-восточной половине еще скажется влияние фронтальных разделов.
Преимущественно без осадков. Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:
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Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления.
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