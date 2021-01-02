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Конгресс США преодолел вето Трампа по оборонному бюджету

02.01.2021 08:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Конгресс США преодолел вето Трампа по оборонному бюджету

  • 2.01.2021, 8:05
Конгресс США преодолел вето Трампа по оборонному бюджету

Проект бюджета предусматривает санкции против газопровода «Северный поток - 2».

Сенат США подавляющим большинством голосов - вслед за Палатой представителей - одобрил проект оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год, на который ранее наложил вето американский президент Дональд Трамп, сообщает dw.com.

В поддержку документа в пятницу, 1 января, высказался 81 сенатор, 13 проголосовали против. Это первый в истории случай отмены Конгрессом вето Трампа. 28 декабря Палата представителей Конгресса США голосами 322 конгрессменов против 87 уже высказалась против блокирования Трампом этого проекта.

Проект в размере 740 млрд долларов предусматривает, в числе прочего, новые санкции против компаний, содействующих продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В то же время он предполагает дальнейшие поставки вооружений в Украину, запрет на сотрудничество военнослужащих США и России, а также санкции против Турции за покупку ею российских ЗРК С-400.

Почему Трамп отказался подписывать новый оборонный бюджет

Дональд Трамп 23 декабря отказался подписывать проект оборонного бюджета, уже прошедшего через обе палаты Конгресса, заявив, что, с его точки зрения, документ не включает в себя "критических мер по защите национальной безопасности". Он назвал этот законопроект "подарком для Китая и России", не уточнив, что конкретно имеет в виду. Помимо прочего, Трампа возмутило, что в проекте отсутствуют положения, позволяющие ужесточить контроль в отношении социальных сетей.

Помимо этого, глава Белого дома отверг предложение переименовать некоторые военные базы, названные в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. Возражения Трампа вызвала и попытка ограничить этим законом инициированный им вывод войск из Афганистана, Южной Кореи и Германии.

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