Дьявол, монстр и надежда. Какое кино посмотреть в январе

Источник материала: Onliner Говорят, январь будет очень интересным. Вот даже кино подвезли. Фильмов будет — на любой вкус, причем и в кинотеатр наконец можно сходить, и дома со стриминга что-то посмотреть. Отобрали по пять основных премьер в кинотеатрах и в интернете. Есть пересекающиеся ленты, которые по желанию можно посмотреть хоть дома лежа на диване, хоть в кинотеатре вприкуску с попкорном.

Премьеры в кинотеатрах

«Последний богатырь: Корень зла» (с 1 января)

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева

Продолжение русского сказочного фэнтези 2017 года, которое побило в России все кассовые рекорды. На волне успеха снимать вторую часть начали еще три года назад, но до больших экранов она доберется лишь в 2021-м.





По-прежнему главный герой — москвич Иван, который очутился в сказочной стране Белогорье. Оказалось, что он сын Ильи Муромца, а там уже и до свадьбы с Василисой недалеко. В этой части заскучавший по Москве Иван будет бороться с древним злом, которое способно уничтожить весь волшебный мир.

«Последний богатырь: Корень зла» — осовремененная сказка, которая как нельзя лучше будет смотреться на Новый год. Здесь и всем знакомые сказочные персонажи, и богатыри, и подходящая атмосфера. Возможно, то, что нужно, чтобы хоть ненадолго отвлечься от реальности.

«Чудо-женщина: 1984» (с 7 января)

Режиссер: Пэтти Дженкинс

В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Педро Паскаль

В начале года в кинотеатры завезут главный фем-блокбастер года. Несколько дней назад его же показали на HBO Max. Пока еще тот редкий случай, когда дорогой фильм сначала выходит на стриминговом сервисе и только спустя пару недель попадает в кинотеатры. Мы ленту уже посмотрели , и, кажется, как раз в кинотеатре она будет восприниматься лучше, чем дома даже за самым большим телевизором.





После событий первого фильма прошло около 70 лет — на дворе 1984-й. Диана все так же молода, красива и по выходным спасает мир от мелкого и крупного жулья. В перерывах между эпизодами боевой славы работает в музее. Здесь же она однажды встречается с новой сотрудницей — неуверенной в себе Барбарой Минервой. Обе хоть и по-разному, но страдают от одиночества. Между женщинами завязывается дружба. А еще строит козни проходимец Максвелл Лорд, заполучивший могущественный древний артефакт.

Кино явно не претендует на жанровый или какой-либо еще прорыв. Увлекательнее всего смотреть за стилизованными 1980-ми. Впрочем, «Чудо-женщина» даже в рамках стримингового проката уже отлично себя проявила — третьей серии быть.

«Охотник на монстров» (с 14 января)

Режиссер: Пол У. С. Андерсон

В ролях: Милла Йовович, Тони Джа, Рон Перлман

Андерсон взялся за экранизацию еще одной игры. На смену Resident Evil пришла Monster Hunter, которую режиссер давно и сильно любит. На главную роль, конечно же, взял свою жену — Миллу Йовович. А мы и не против.





Лейтенант Артемис вместе с отрядом элитных бойцов попадает в параллельный мир, полный опасных монстров. Придется с ними сражаться, чтобы вернуться домой. А еще надо заручиться помощью немногочисленных местных союзников — без них шансов выжить нет.

Некоторые кинокритики уже посмотрели фильм. Почти все вынесли вердикт: кино получилось плохое, но об этом не сильно задумываешься, пока его смотришь. Потому что многие (хоть и не все) нахваливают ядреный экшен. Сама же история предельно глупа и бессмысленна.

«Девушка, подающая надежды» (с 21 января)

Режиссер: Эмиральд Феннел

В ролях: Кэри Маллиган, Бо Бернэм, Элисон Бри

Фильм на остросоциальную тему, но при этом, как говорят кинокритики, не назидательный, а вполне захватывающий. «Девушку» показывали на фестивале «Сандэнс», где она собрала хорошие отзывы. На Metacritic у картины 71 балл из 100, что очень неплохо.





На первый взгляд, Кэсси — беспробудная тусовщица. Она может всю ночь отрываться в баре, пока под утро парни не повезут ее, пьяную до беспамятства, к себе домой, чтобы продолжить развлекаться. Однако там окажется, что Кэсси отнюдь не пьяна. Более того, девушка подготовила изощренный план мести.

Фильм хвалят за то, что он снят в жанре романтической комедии, хотя на самом деле является высказыванием на серьезную тему. Настроение, не совпадающее с посылом, рвет у зрителя шаблоны. По крайней мере, так пишут критики.

«Афера Оливера Твиста» (с 28 января)

Режиссер: Мартин Оуэн

В ролях: Майкл Кейн, Лина Хиди, Дэвид Уоллиамс

Адаптация классического романа Чарльза Диккенса, но на современный лад. Снимали британские кинематографисты.

Время действий перенесли в наше время. Оливер Твист здесь уличный художник вроде Бэнкси. На улице он присоединяется к банде, которая собирается похитить дорогущую картину. Оливеру в спецоперации отводится особая роль.

В «Афере Оливера Твиста» можете увидеть Лину Хиди, которая сыграла Серсею Ланнистер в «Игре престолов». Майкл Кейн исполнил роль главаря банды.

Премьеры в интернете

«Фрагменты женщины» (7 января, Netflix)

Режиссер: Корнел Мундруцо

В ролях: Ванесса Кирби, Шайа ЛаБаф, Эллен Берстин

Драма от Netflix, которая получила противоречивые отзывы от кинокритиков. При этом фильм стал обладателем нескольких призов на Венецианском кинофестивале. К тому же главной героине прочат номинацию на «Оскар». На нее мог бы рассчитывать и Шайа ЛаБаф, но потом все изменилось.





Марта и Шон готовятся стать родителями. Однако женщина не хочет ехать в роддом и решается на роды дома. В итоге ребенок умирает. Трагедию супруги переживают по-разному. К тому же раны постоянно бередит мать Марты, своими действиями лишь способствующая разрушению отношений пары.

Шайю ЛаБафа удалили из синопсисов и списка создателей картины. Также его решили не выдвигать на «Оскар». Все из-за недавнего скандала, когда ЛаБафа обвинили в сексуальном насилии его бывшая возлюбленная и ряд актрис. Актер признал, что страдает от алкоголизма.

«Сама по себе» (8 января, Amazon)

Режиссер: Филлида Ллойд

В ролях: Клэр Данн, Молли Макканн, Руби Роуз О’Хара

Тоже драма и тоже о нелегкой судьбе женщины, но на этот раз от Amazon. Фильм хорошо принимают, на Metacritic средний балл составляет 76 из 100.





Сандра с двумя дочерьми наконец-то решается уйти от мужа-абьюзера. Жестокая служба соцзащиты размещает маму с детьми в отеле. Там, о ужас, их просят входить через заднюю дверь, чтобы не смущать своим видом зажиточных постояльцев. Не вынеся подобных издевательств, женщина садится за YouTube, где смотрит обучающие ролики по самостоятельному строительству дома.

Проблемы белого человека диковато смотрятся на фоне современной Беларуси. Но западным зрителям нравится: женщина обретает независимость вопреки не только мужу, но и службе соцзащиты, и отелю, и всему миру.

«Смертельная зона» (15 января, Netflix)

Режиссер: Микаэль Хофстрем

В ролях: Энтони Маки, Демсон Идрис, Пилу Асбек

Попытка Netflix сыграть в фантастический боевик. В трейлере видим каких-то роботов, андроидов, взрывы и выстрелы. Один из основных героев — пилот дрона. Однажды он вместе с полуметаллическим напарником куда-то отправляется, чтобы предотвратить ядерный взрыв.

Честно говоря, проект выглядит сомнительно. Хотя режиссер известный. Вы можете знать такие работы Микаэля Хофстрема, как «1408» и «План побега». А его «Зло» даже номинировалось на «Оскар».

«Дьявол в деталях» (с 28 января, HBO Max и кинотеатры)

Режиссер: Джон Ли Хэнкок

В ролях: Дензел Вашингтон, Джаред Лето, Рами Малек

Этот фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max. Проект часто входит в рейтинги самых ожидаемых фильмов года. Не в последнюю очередь благодаря звездному актерскому составу.





История связана с поиском маньяка, на след которого вышел детектив из Лос-Анджелеса. Но без помощи ему не справиться — нужен Дик, изможденный жизнью помощник шерифа округа Керн. Постоянно конфликтуя друг с другом и притираясь характерами, законники все ближе к поимке преступника.

Роль детектива исполнил Рами Малек, а престарелого помощника шерифа играет Дензел Вашингтон. В роли маньяка — патлатый Джаред Лето. К слову, Дензел уже выразил недовольство тем фактом, что «Дьявол в деталях» появится в кино одновременно с онлайн-релизом.

«Раскопки» (29 января, Netflix)

Режиссер: Саймон Стоун

В ролях: Кэри Маллиган, Рэйф Файнс, Дэниэл Уэбб

Фильм, который заинтересует в первую очередь любителей истории и особенно археологии. Лента базируется на одноименном романе Джона Престона, который, в свою очередь, с небольшими художественными дополнениями описывает реальную историю.

В 1938 году британке Эдит Мэри Притти привиделись таинственные темные фигуры на холмах принадлежащих ей земель. Вдова организовала археологические раскопки, во время которых обнаружились самые известные артефакты на британской земле, в числе которых даже погребальный корабль англосаксонского короля VI или VII веков.