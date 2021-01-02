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Женщина: «Сына высадили из маршрутки прямо на дороге за то, что был без маски»

02.01.2021 08:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner обратилась наша читательница. Она рассказала, что в минувшее воскресенье ее 12-летний сын возвращался на маршрутном такси домой, из Минска в Заславль. В маршрутку мальчика посадила старшая сестра, а мама должна была встретить на остановке. Но, по ее словам, водитель высадил юного пассажира прямо на дороге. Поводом для этого стало отсутствие маски.

Мама против маршрутчиков

«Ты что, без маски?»

— В воскресенье вечером сын с дочкой ездили в кино в Минск. Дочери 26 лет, сыну — 12. Я не могла его забрать из Минска, и мы с дочерью договорились, что она его в Ждановичах посадит на маршрутку, а я здесь, в Заславле, встречу, — рассказала женщина. — Мне предъявляют, что я не имела права отправлять ребенка одного на маршрутке, но это не междугородняя перевозка, а пригородная — я уже все прочитала.

Читательница, по всей видимости, говорит о постановлении Совета Министров №972 от 30 июня 2008 года «О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров», п. 216 которого гласит: «Пассажир обязан обеспечить сопровождение при городских и пригородных автомобильных перевозках ребенка до 7 лет, при междугородных перевозках — до 14 лет и при международных — до 16 лет».

Женщина: «Сына высадили из маршрутки прямо на дороге за то, что был без маски»

— Нужно сказать, что обычно мы не пользуемся маршрутками. В тот день так просто сложились обстоятельства. И мы забыли про маски. Точнее, маска у сына была в кармане, но он ее не надел. Ну растерялся — он до этого, может, два раза на маршрутках ездил, — говорит собеседница.

С ее слов, мальчик зашел в микроавтобус, передал водителю деньги за проезд. Женщина утверждает, что при этом ее сын не получил чека, который водитель обязан был выдать, кроме того, мальчик остался стоять в проходе, так как все места для сиденья были уже заняты другими пассажирами.

— Водитель, приняв оплату, начал движение. Моя дочь, усадив сына в маршрутку, пошла в переход: ей нужно было перейти на другую сторону дороги, чтобы вернуться в Минск. И она не видела, что произошло затем, — говорит наша читательница. — А в маршрутке водитель увидел, что мой мальчик без маски. Он спросил у него: «Ты что, без маски?» Сын ответил утвердительно. Тогда водитель остановил машину, вернул ребенку деньги за проезд и высадил его. Высадил не на остановочном пункте, а фактически на дороге. При этом было около 18:15 — уже стемнело.

Женщина: «Сына высадили из маршрутки прямо на дороге за то, что был без маски»

Все это произошло в относительной близости от остановки, с которой ребенок уехал. Его мама говорит, что водитель успел отъехать метров на 50. Но в результате высаженный из микроавтобуса ребенок успел догнать свою старшую сестру. Вместе они вернулись на ту же остановку дожидаться следующую маршрутку.

— Он бежал по трассе в темноте, потом замерз на этой остановке, к тому же испытал стресс — представьте, как неловко ему было, когда водитель высадил его. Это же ребенок. Когда я узнала обо всем, что случилось, я не могла найти себе места. А если бы случилось что-то ужасное? Его могла сбить машина, когда он возвращался, кто-нибудь мог остановиться, чтобы подвезти, — отметила наша читательница.

Мама стала разбираться

Таким образом, когда сын вернулся домой, женщина пошла на конечную остановку маршруток, чтобы разобраться в произошедшем.

— Там стояли две маршрутки. Я подошла к одному из водителей — мужчине лет 30 — и попросила дать мне номер их перевозчика. Но тот мне в грубой форме отказал, ответил, мол, ищите другое такси и там узнавайте. Как потом оказалось, именно этот водитель и высадил моего ребенка, — говорит женщина.

Она действительно узнала номер у другого маршрутчика, дозвонилась перевозчику, рассказала о случившемся.

— Поначалу меня заверили, что во всем разберутся и виновные будут наказаны. Мужчина, с которым я разговаривала, сказал, что он сам отец и вся эта ситуация недопустима. Он стал присылать мне в Viber фотографии своих водителей, и сын опознал того, который высадил его на дорогу. Как я уже сказала, этот же водитель нагрубил мне, когда я пыталась узнать у него номер перевозчика. Я рассказала обо всем этом, мне пообещали разобраться, — сообщила наша читательница.

Женщина: «Сына высадили из маршрутки прямо на дороге за то, что был без маски»

Заявление, жалоба

Следующим утром ей перезвонили с того же номера.

— Я ждала, что мне скажут: водителя уже уволили. А меня стали убеждать, что это было какое-то другое такси, а машин этого перевозчика в указанное время на трассе не было, они, дескать, пробили по трекам. Хорошо, если не было — пусть во всем разбирается милиция, — отметила женщина. — Я приехала и написала заявление по факту оставления моего ребенка в темное время суток с угрозой для жизни. Затем перезвонила перевозчику и сказала, что хочу оставить запись в жалобной книге. Мне ответили: «Хорошо, мы вас ждем». Почему-то эта фраза очень мне не понравилась. 

Она приехала в офис по тому адресу, который ей назвали. Собеседница отметила, что там находились трое мужчин и она побоялась заходить: попросила, чтобы ей дали возможность написать жалобу, сидя в коридоре.

— Они все настаивали, чтобы я зашла. Говорили, что нужно поговорить, что это была не их маршрутка. Я ответила, что пусть милиция разберется, а в случае чего — я принесу свои извинения. Тогда один из этих мужчин буквально стал орать на меня. Говорил, что не даст мне книгу, я уже всего не помню, если честно, так как сильно разволновалась. В соседнем кабинете сидел другой человек, я попросила его вызвать милицию, — рассказала женщина.

По словам нашей читательницы, в присутствии сотрудников ей все-таки выдали жалобную книгу, и она смогла оставить там запись.

Женщина: «Сына высадили из маршрутки прямо на дороге за то, что был без маски»

— После этого я уехала, добавив красивую фразу о том, что не желаю их детям того, что пережил мой ребенок, — подытожила собеседница.

Других контактов с перевозчиком или водителем у нее не было, из милиции ответ пока тоже не пришел.

О масочном режиме

Еще в ноябре и в Минске, и в Минской области был введен обязательный масочный режим. Маски нужно носить в том числе в общественном транспорте и такси, причем это распространяется как на водителей, так и на пассажиров.

В то же время штрафы за отсутствие маски не предусмотрены. А контролировать соблюдение указанных мер (также как и нести ответственность в случае их несоблюдения) должны руководители организации, где выявили нарушителя.

Таким образом, как и в случае с правилами перевозки пассажиров, по сути, водитель отвечает за то, как его пассажиры соблюдают масочный режим. К тому же не всем в относительно тесном микроавтобусе может понравиться, если рядом стоит человек без этого элементарного средства защиты. Это не огромный гипермаркет, здесь дистанцию в 1,5 метра выдержать не получится.

Соответственно, во избежание конфликтов и прямого нарушения законодательства лучше бы всем соблюдать обязательный масочный режим.

Женщина: «Сына высадили из маршрутки прямо на дороге за то, что был без маски»

Наша читательница упомянула, что у ее ребенка маска была в кармане (вполне логично, если до этого мальчик посещал кинотеатр, где действуют те же требования безопасности). Почему же мальчик просто не надел ее после того, как водитель к нему обратился? Мама объясняет это стрессовой ситуацией, ребенок растерялся.

Комментарий перевозчика

Чтобы услышать мнение второй стороны этого конфликта, мы обратились к тому же перевозчику, на которого пожаловалась наша читательница. В компании согласились пообщаться, однако сразу обозначили, что не имеют к ситуации прямого отношения.

— Я не могу рассказать ничего по существу, так как с нашими водителями это не происходило. Вероятно, это был водитель не нашей фирмы. Там три фирмы работают, молодечненские маршрутки ездят, из Радошковичей маршрутки ездят, нелегалы опять же — то есть машин очень много, — отметил представитель компании.

Перевозчик также сообщил, что обращался в государственную организацию с целью проверить, имеют ли претензии женщины какую-либо почву под собой.

— Ваша читательница просто не хочет нас слышать. Она попросила разобраться, я попытался ей помочь. Она не слушает: написала заявление, жалобу, к вам вот обратилась. Она видит только свою точку зрения. А то, что наши водители там не работали, она этого не видит. Естественно, мы сразу позвонили в вышестоящий орган — ГУ «Столичный транспорт и связь». Они проверили по навигации и подтвердили, что наши машины там не останавливались в указанное время. Есть возможность по навигации отслеживать, где находится каждый автомобиль, где он делает остановки, с какой скоростью движется — все это контролируется, — рассказал собеседник.

Женщина: «Сына высадили из маршрутки прямо на дороге за то, что был без маски»

Так при таком уровне контроля, должно быть, не составит труда определить, какая же маршрутка выполняла рейс тем вечером? Оказывается, не совсем.

— ГУ «Столичный транспорт и связь» — это оператор, который дает нам возможность работать. У областных маршруток другой оператор. И каждый перевозчик относится к своему оператору, — пояснили в компании.

Это даже не считая нелегалов, которых как бы нет.

С учетом сказанного мы попросили перевозчика рассказать о том, как соблюдается и как контролируется соблюдение масочного режима в маршрутных такси.

— Водители действительно серьезно контролируют, в масках ли пассажиры. Они просто не имеют права оказывать услугу при нарушении масочного режима. Это норма законодательства, и от нас и «Столичный транспорт и связь», и санитарно-эпидемиологическая служба требуют его строгого исполнения. В противном случае грозят большие штрафы, причем именно перевозчику. Зачем нам это нужно? Мы подписали необходимые документы, провели со всеми сотрудниками разъяснительную беседу, было собрание — все наши водители проинструктированы. У нас все строго. Но есть нелегальщики, которым никто и ничего не сделает в принципе. Наказать можно того, кто работает по закону, — отметили в компании.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

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Теги: Минск
 
 
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В редакцию Onliner обратилась наша читательница. Она рассказала, что в минувшее воскресенье ее 12-летний сын возвращался на маршрутном такси домой, из Минска в...
 
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