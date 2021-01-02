1 января был обновлен температурный рекорд за весь период метеонаблюдений

Первый день 2021 года принес первые температурные рекорды. Обновлен абсолютный максимум дня за весь период инструментальных метеонаблюдений, пишет БелаПАН.





В Брагине (Гомельская область) воздух прогрелся до 7,2 градуса тепла, что на 0,1 градуса превышает прежний экстремум, зафиксированный 1 января 2007 года в Волковыске (Гродненская область).

Переписаны рекорды еще в трех населенных пунктах области и в самом областном центре: в Лельчицах — 6,8 градуса (5,8 в 1984 году), Житковичах — 6,6 (6 в 2007-м), Василевичах и Гомеле — 6,5 (5,5 и 5,6 также в 2007 году).

Обновились экстремумы в двух райцентрах Могилевской области: Славгороде (4,7 против 4,6 в 1981 году) и Мстиславле (2,8 против 1,8 в 2013-м).

31 декабря также был установлен новый рекорд дня за весь период метеонаблюдений: 8 градусов тепла в Брагине против 7,6 в Высоком (Брестская область) в 2006 году.

2 января дневная температура воздуха на всей территории страны будет близка к нулю .