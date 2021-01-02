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В Госдепе потребовали белорусские власти немедленно прекратить насилие и задержание невиновных
Источник материала: Навiны
Немедленно освободить всех несправедливо задержанных в Беларуси призвало бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США.
«Мы вместе с белорусским народом… Белорусские власти должны немедленно прекратить насилие и задержание невиновных», — подчеркивается в обращении.
Бюро предложило во время празднования Нового года «вспомнить о политзаключенных, несправедливо задержанных в Беларуси за отстаивание свободы». «Мы отдаем должное их ненасильственной борьбе за права человека и демократическое будущее своей страны», — подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве США и отмечают, что не имеют возможности встретить Новый год дома более 160 белорусских политзаключенных.
Бюро приводит высказывание Вадима Жеромского — мужа находящейся под стражей координатора волонтерской службы лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Марии (Марфы) Рабковой: «Я разделяю мечту многих. Мы все хотим одного: прекратить уничтожение нашей страны».
Волонтерская служба «Весны» сообщает, что бюро Госдепартамента начало кампанию по освобождению Рабковой, а правительство США будет внимательно следить за ее судьбой.
Рабкова была
14 декабря судья Партизанского района Екатерина Чайко
Срок содержания Рабковой под стражей продлен до 17 января.
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Немедленно освободить всех несправедливо задержанных в Беларуси призвало бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США.
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