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В Госдепе потребовали белорусские власти немедленно прекратить насилие и задержание невиновных

02.01.2021 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Немедленно освободить всех несправедливо задержанных в Беларуси призвало бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США.

В Госдепе потребовали белорусские власти немедленно прекратить насилие и задержание невиновных

«Мы вместе с белорусским народом… Белорусские власти должны немедленно прекратить насилие и задержание невиновных», — подчеркивается в обращении.

Бюро предложило во время празднования Нового года «вспомнить о политзаключенных, несправедливо задержанных в Беларуси за отстаивание свободы». «Мы отдаем должное их ненасильственной борьбе за права человека и демократическое будущее своей страны», — подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве США и отмечают, что не имеют возможности встретить Новый год дома более 160 белорусских политзаключенных.

Бюро приводит высказывание Вадима Жеромского — мужа находящейся под стражей координатора волонтерской службы лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Марии (Марфы) Рабковой: «Я разделяю мечту многих. Мы все хотим одного: прекратить уничтожение нашей страны».

Волонтерская служба «Весны» сообщает, что бюро Госдепартамента начало кампанию по освобождению Рабковой, а правительство США будет внимательно следить за ее судьбой.

Рабкова была задержана 17 сентября 2020 года. Она является обвиняемой по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках) и находится в СИЗО № 1 Минска.

14 декабря судья Партизанского района Екатерина Чайко отказала Рабковой в изменении меры пресечения, не удовлетворив жалобу на решение суда от 12 ноября о продлении срока содержания под стражей. В рамках кампании по сбору поручительств от граждан за освобождение из-под стражи Рабковой было собрано около 200 поручительств.

Срок содержания Рабковой под стражей продлен до 17 января.

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Теги: Минск
 
 
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Немедленно освободить всех несправедливо задержанных в Беларуси призвало бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США.
 
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