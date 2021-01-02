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Жуткая авария в Свислочском районе: есть погибшие и раненые

02.01.2021 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Новый год только начался, а уже регистрируются аварии, в которых погибли люди, в том числе и малолетние дети.

Жуткая авария в Свислочском районе: есть погибшие и раненые

Накануне сообщалось о ДТП на трассе М3 МинскВитебск (около деревни Замосточье в столкновении «Шкоды» и микроавтобуса «Мерседес» погибли 7- и 10-летние дети, травмы получили водитель и еще один пассажир легковушки).

И вот новая смертельная авария. По информации Госавтоинспекции Гродненской области, примерно шесть часов вечера на втором километре дороги Свислочь — Доброволя 26-летняя водитель не справилась с управлением «Ауди», выскочила на встречку, где врезалась в «Фиат» 66-летнего водителя.

От полученных травм на месте ДТП умерли пассажиры: 48-летняя женщина и 69 -летний мужчина. Водители и еще два пассажира госпитализированы.

ГАИ отмечает, что наличие зимней резины «не делает водителей уязвимыми», поэтому необходимо помнить, что в указанных погодных условиях дистанцию до впереди идущей автомашины надо держать значительно большую, чем летом.

«Непременно обращайте внимание на дорожное покрытие. Так, на мостах и эстакадах шанс попасть на заледенелый участок гораздо выше, т.к. эти участки со всех сторон обдувает ветер», — заявили в ГАИ.

Кроме этого автоинспекторы советуют не совершать резких маневров, не обгонять без необходимости, все действия совершать максимально плавно, правильно выбирать скоростной режим.

Пешеходам не стоит забывать о том, что удобная и нескользкая обувь убережет от травм и ушибов.

«На остановках, во время ожидания общественного транспорта, не подходите к краю проезжей части и конечно же, не рискуйте перебегать скользкую дорогу в неустановленном месте», — посоветовали в ГАИ.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новый год только начался, а уже регистрируются аварии, в которых погибли люди, в том числе и малолетние дети.
 
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