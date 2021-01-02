Новый рекорд: биткойн в первый день нового года пробил отметку в 29 500 долларов













Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Coindesk.





Стоимость одного биткоина составляет 29 601 доллар. В прошлый раз биткойн побил исторический максимум утром 31 декабря. Тогда его стоимость впервые превысила 29,05 тысячи долларов.





Аналитики прогнозируют продолжение положительного тренда до момента взятия отметки 30 000 долларов, после которой на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция из-за экстремальной продажи цифрового актива.







