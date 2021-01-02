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Новая тактика: военные рассказали, что будет на учениях "Запад-2021"
02.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв – Sputnik. Новые подходы к применению войск Союзного государства будут отработаны во время стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Запад-2021", об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
В частности, во время учений, которые пройдут на территории Беларуси, будет отработана тактика борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами.
© Photo : Минобороны Беларуси
"В ходе проведения СКШУ "Запад-2021" особое внимание планируется уделить борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, огневому и радиоэлектронному воздействию на условного противника, применению вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов", - говорится в сообщении ЗВО.
В ходе маневров подразделения будут учиться переходить от одного вида боевых действий к другому, отрабатывать навыки использования любого вида вооружение в различное время суток, а также выполнять миссии в отрыве от своих главных сил.
2021-й для белорусских военных
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Уже ставшие традиционными маневры с участием белорусских и российских военнослужащих запланированы на сентябрь этого года.
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