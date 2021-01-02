Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 янв – Sputnik. Новые подходы к применению войск Союзного государства будут отработаны во время стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Запад-2021", об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

В частности, во время учений, которые пройдут на территории Беларуси, будет отработана тактика борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами.

"В ходе проведения СКШУ "Запад-2021" особое внимание планируется уделить борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, огневому и радиоэлектронному воздействию на условного противника, применению вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов", - говорится в сообщении ЗВО.

В ходе маневров подразделения будут учиться переходить от одного вида боевых действий к другому, отрабатывать навыки использования любого вида вооружение в различное время суток, а также выполнять миссии в отрыве от своих главных сил.

2021-й для белорусских военных объявлен годом боевой готовности . В Вооруженных Силах республики на этот период запланирован ряд мероприятий, посвященных повышению боеготовности войск.

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