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В Беларуси ввели новый транспортный налог: как это работает

02.01.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Беларуси ввели новый транспортный налог: как это работает

  • 2.01.2021, 8:54
  • 1,349
В Беларуси ввели новый транспортный налог: как это работает

Платить придется всем.

1 января в Беларуси отменили госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и ввели транспортный налог. Национальный правовой интернет-портал опубликовал Закон «Об изменении налогового кодекса». Все о транспортном налоге – в главе 28 1, которая дополнительно введена в Кодекс.

Теперь транспортный налог отвязан от техосмотра, платить его один раз в году будут все собственники автомобилей, даже если это автохлам, который уже несколько лет стоит на приколе. Пенсионеры заплатят 50 процентов от ставки, а ветераны и инвалиды 1 и 2 групп от уплаты налога полностью освобождены, пишет kp.by.

Налог на мотоцикл составит 40 рублей, на авто массой до 1,5 тонн – 61 рубль, от полутора до 1,75 тонны – 81 рубль. Те, кто владеет автомобилем массой более трех тонн, заплатят 233 рубля.

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