Источник материала: Хартия'97

Год начался с поражения Кремля 2 Алексей Мельников

2.01.2021, 8:43

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Алексей Мельников

Дедушка Мороз подбросил путинцам неприятный «подарок».

В год 80-летия победы Красной Армии под Москвой, державные правнуки извлекли из-под елки неприятный «подарок».

Всемирная организация здравоохранения выдала первое разрешение на экстренное применение вакцины против ковида, первый мировой сертификат. Его получила вакцина компаний Pfizer и BioNTech. Это, вероятно, ускорит регистрацию немецко-американской вакцины в мире, и даст возможность ООН закупать ее для небогатых стран.

«Здравствуй, Дедушка Мороз, - борода из ваты»!

А что же «первая зарегистрированная в мире»? Не прошедший намеченных испытаний препарат «Спутник-V»? Отчего он до сих пор не прошел регистрацию ВОЗ? Почему не стал первым в мире? Как это объяснят РФПИ, Дмитриев, Гинцбург, Путин – рекламные двигатели проекта «Спасем мир русской вакциной»? Мир спасается другими. Во всяком случае, роль России в «спасении мира» достаточно скромна – одна из многих.

Надо теперь, как-то ускоряться – добиваться регистрации ВОЗ для «Спутник-V», наверстывать упущенное. И неплохо было бы объясниться со страной – как же это вы, объявив несколько месяцев назад о первенстве, не смогли закрепить свой приоритет в разрешении ВОЗ?

Хорошо объявлять себя первыми, мнить себя мировым чемпионом по бегу, нарезая на танке, в одиночестве, круги вокруг Кремля.

Алексей Мельников, t.me

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