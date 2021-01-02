ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Год начался с поражения Кремля

02.01.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Год начался с поражения Кремля

2
  • Алексей Мельников
  • 2.01.2021, 8:43
  • 2,338
Год начался с поражения Кремля
Алексей Мельников

Дедушка Мороз подбросил путинцам неприятный «подарок».

В год 80-летия победы Красной Армии под Москвой, державные правнуки извлекли из-под елки неприятный «подарок».

Всемирная организация здравоохранения выдала первое разрешение на экстренное применение вакцины против ковида, первый мировой сертификат. Его получила вакцина компаний Pfizer и BioNTech. Это, вероятно, ускорит регистрацию немецко-американской вакцины в мире, и даст возможность ООН закупать ее для небогатых стран.

«Здравствуй, Дедушка Мороз, - борода из ваты»!

А что же «первая зарегистрированная в мире»? Не прошедший намеченных испытаний препарат «Спутник-V»? Отчего он до сих пор не прошел регистрацию ВОЗ? Почему не стал первым в мире? Как это объяснят РФПИ, Дмитриев, Гинцбург, Путин – рекламные двигатели проекта «Спасем мир русской вакциной»? Мир спасается другими. Во всяком случае, роль России в «спасении мира» достаточно скромна – одна из многих.

Надо теперь, как-то ускоряться – добиваться регистрации ВОЗ для «Спутник-V», наверстывать упущенное. И неплохо было бы объясниться со страной – как же это вы, объявив несколько месяцев назад о первенстве, не смогли закрепить свой приоритет в разрешении ВОЗ?

Хорошо объявлять себя первыми, мнить себя мировым чемпионом по бегу, нарезая на танке, в одиночестве, круги вокруг Кремля.

Алексей Мельников, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дедушка Мороз подбросил путинцам неприятный «подарок».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси повысили налоги для сдающих квартиры, дачи, гаражи и парковочные места
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика