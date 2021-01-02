Источник материала: Хартия'97

Политолог: В Беларуси произошел «идеальный шторм» 1 2.01.2021, 8:28

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Фото: «Радыё Свабода»

Сработало сразу несколько факторов.

Самые многочисленные митинги в истории независимой Беларуси, самые масштабные политические репрессии в Европе в XXI столетии, 40 тысяч задержанных, 169 человек уже признаны (на 31 декабря) политическими заключенными, сотни травмированных, несколько убитых – так выглядят политические итоги года в Беларуси, сообщает «Радио Свобода» .

Мало кто прогнозировал то, что произошло в этой стране после президентских выборов 9 августа, – сотни тысяч протестующих на улицах Минска, самые массовые в истории страны митинги, террор со стороны силовых структур, убитые силовиками люди, тюремные сроки за сорванную с омоновца балаклаву или за оскорбление милиционера.

Еще весной большинство аналитиков не предсказывало ничего подобного, считая, что Лукашенко, как обычно, сфальсифицирует выборы и быстро раздавит уличные протесты. Для таких прогнозов были исторические основания. В день президентских выборов 19 декабря 2010 года на центральный проспект Минска вышли десятки тысяч людей, но через несколько часов они были жестоко разогнаны, около 700 человек, в том числе семь оппозиционных кандидатов в президенты, задержаны. На следующий день на улицы Минска с протестом практически никто не вышел.

Что изменилось в 2020-м? Белорусский политолог Валерий Карбалевич отмечает, что сошлось сразу несколько факторов:

– Это случилось еще раньше, но в 2020-м сошлось несколько факторов, что называется, произошел "идеальный шторм". И президентские выборы, и COVID-19, который усугубил экономические проблемы, и реакция властей на пандемию, возмутившая людей. Появились новые лидеры из числа бывших представителей номенклатуры – Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, которые у многих возбудили надежду, что в Беларуси возможны перемены. Они мобилизовали большое количество людей, которые раньше политикой не интересовались. Плюс смена поколений: для молодых старые идеологические конструкты просто не работают. Власти потеряли монополию на информацию, чего не было еще пять лет назад. Все это сошлось одновременно и вызвало такой взрыв, – считает Валерий Карбалевич.

Белорусская социальная модель исчерпала свой ресурс

Действительно, социологи отмечают кардинальные перемены, происшедшие в белорусском обществе за последние годы – в ценностных ориентирах, в отношении к основным жизненным вопросам. По данным Всемирного исследования ценностей, число тех, кто разделяет мнение, что люди имеют свободу выбора и влияют на собственную жизнь, за последние 10 лет в Беларуси увеличилось вдвое.

Все больше белорусов верят в необходимость конкуренции, в важность прозрачных правил, потому что нормальная конкуренция возможна, когда закон работает и существуют более или менее предсказуемые правила игры. В общем и целом, белорусы стали более "рыночными", более ответственными за свою жизнь, кардинально уменьшился уровень патернализма, надежды на помощь государства. Более половины ВВП в Беларуси, которую многие в России представляют этаким островком социализма, уже создает негосударственный бизнес.

Однако власть не смогла или не пожелала принять эти изменения. Получилось, что общество убежало далеко вперед, а власть со своими авторитарными принципами осталась позади, отмечают эксперты. Дополнительный фактор – полное поражение властей на информационном поле. Государственным СМИ доверяет сейчас только около 20 процентов белорусов. Интернет, который Лукашенко называет не иначе как "помойкой", с 2019 года стал главным источником информации уже не только для молодых белорусов, но и для представителей среднего поколения.

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