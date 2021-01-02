|
Новая тактика: военные рассказали, что будет на учениях "Запад-2021"
Источник материала: Партизан
Новые подходы к применению войск Союзного государства будут отработаны во время стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Запад-2021", об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
В частности, во время учений, которые пройдут на территории Беларуси, будет отработана тактика борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами.
"В ходе проведения СКШУ "Запад-2021" особое внимание планируется уделить борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, огневому и радиоэлектронному воздействию на условного противника, применению вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов", - говорится в сообщении ЗВО.
В ходе маневров подразделения будут учиться переходить от одного вида боевых действий к другому, отрабатывать навыки использования любого вида вооружение в различное время суток, а также выполнять миссии в отрыве от своих главных сил.
2021-й для белорусских военных объявлен годом боевой готовности. Видимо, власти неспокойно, когда военные спокойно остаются в местах дислокации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые подходы к применению войск Союзного государства будут отработаны во время стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Запад-2021", об этом сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)