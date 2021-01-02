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Шиманович признан лучшим европейским пловцом в 2020-м году
Источник материала: Партизан
Белорусский спортсмен Илья Шиманович признан лучшим европейским пловцом в 2020-м году.
Напомним, в минувшем году Шиманович установил мировой рекорд – стометровка брассом в коротком бассейне, 55.34 с. Также спортсмен установил два рекорда Европы на «короткой воде».
За свою карьеру 26-летний пловец завоевывал серебряные и бронзовые награды чемпионатов мира и Европы на короткой воде. На летней Универсиаде в Тайбэе-2017 он стал обладателем двух золотых наград на дистанциях 100 и 50 метров брассом.
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Белорусский спортсмен Илья Шиманович признан лучшим европейским пловцом в 2020-м году.
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