ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"23.34 стала качеством народа": группа Tor Band поздравляет белорусов

02.01.2021 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Группа Tor Band из Рогачёва, ставшая в 2020 году известной благодаря своим патриотичным песням, поздравила белорусов с Новым годом с помощью нового сингла.

«С новым Годом, родные! Коллектив TOR BAND желает Белорусам всего нового и только хорошего! Этому и посвящен данный клип с песней», — сказано в описании к клипу в Ютуб-канале группы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа Tor Band из Рогачёва, ставшая в 2020 году известной благодаря своим патриотичным песням, поздравила белорусов с Новым годом с помощью нового сингла.
 
Новости дня
Новости разные
 
Майк Помпео принял бывшего узника Виталия Шклярова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика