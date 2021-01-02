|
"23.34 стала качеством народа": группа Tor Band поздравляет белорусов
Источник материала: Партизан
Группа Tor Band из Рогачёва, ставшая в 2020 году известной благодаря своим патриотичным песням, поздравила белорусов с Новым годом с помощью нового сингла.
«С новым Годом, родные! Коллектив TOR BAND желает Белорусам всего нового и только хорошего! Этому и посвящен данный клип с песней», — сказано в описании к клипу в Ютуб-канале группы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа Tor Band из Рогачёва, ставшая в 2020 году известной благодаря своим патриотичным песням, поздравила белорусов с Новым годом с помощью нового сингла.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)