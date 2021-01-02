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Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением

02.01.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российскому актеру Андрею Мягкову, исполнившему роль Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром", не нравится традиция ежегодного показа накануне нового года этой ленты. Об этом актер сказал в комментарии kp.ru.




"Нельзя сказать, что это мой любимый фильм, потому что каждый год показывать по несколько раз любой шедевр – это извращение, это покажется надоедливым", – считает Мягков.

Он отметил, что нельзя надоедать зрителю.

"Мне кажется, это перебор. А кому-то кажется, что очень хорошо", – сказал актер.

Фильм "Ирония судьбы, или С легким паром" был снят Эльдаром Рязановым, премьера состоялась 31 декабря 1975 года.
 
 
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Российскому актеру Андрею Мягкову, исполнившему роль Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром", не нравится традиция ежегодного показа накануне...
 
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