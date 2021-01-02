Быть добрым и отзывчивым полезно. И это научно доказано

Источник материала: Tut.by

В декабре в издательстве МИФ вышла книга «Выигрывает каждый». Автор — Кристофер Кукк, профессор политологии и социологии Государственного университета западного Коннектикута. РБК Стиль рассказывает, как на основе научных исследований Кукк последовательно развевает миф о том, что ради успеха надо отказаться от человечности.

Понимание или действие

Что такое сострадание или отзывчивость? Это всестороннее понимание проблем и трудностей окружающих и желание решать их. Оно может возникать спонтанно или же развиваться со временем. Самое главное, что нужно знать о сострадании, — оно подразумевает готовность действовать. Именно это и отличает сострадание от эмпатии.

Если эмпатия — это понимание переживаний другого человека, то для сострадания одного понимания недостаточно. В самой сути этого чувства лежит действие — помощь.

Директор Института Макса Планка по изучению когнитивных процессов и мозга человека Таня Зингер обнаружила, что «сострадание и эмпатия — два феномена, каждый из которых связан с активностью разных участков мозга». Когда мы испытываем сострадание, включаются те же нейронные цепочки, что отвечают за любовь, а при эмпатии задействованы нейронные связи, отвечающие за боль. Активная работа последних приводит к ощущению выгорания. Именно поэтому эмпатия сама по себе не ведет к стабильности. А вот испытывая сострадание, в основе которого лежит любовь, мы чувствуем заботу и безопасность, что подготавливает наш мозг к новым достижениям и успеху.



Кадр из фильма «Кристофер Робин»

"Сострадание" равно "успех"

Отзывчивость традиционно считалась человеческой добродетелью, и лишь недавно ее начали связывать с успехом. Под успехом можно понимать достижение какой-либо цели, поэтому быть успешным для каждого значит что-то свое. Неважно, хотите ли вы получить повышение по службе, достичь финансового благополучия, написать диссертацию или научить ребенка читать, — сострадание поможет вам добиться желаемого быстро и эффективно. Сами же достижения будут стабильными, принесут вам больше удовлетворения и радости.

Другими словами, сострадание — это беспроигрышный вариант. Неожиданно, да? Мы ведь привыкли к тому, что нельзя быть одновременно успешным и помогать другим, — необходимо выбирать.

Кооперация и конкуренция

Согласно теории выживания сильнейшего, человек должен пробиться в жизни, полагаясь только на собственные силы, а тот, кто поднялся на вершину, заслуживает всех наград, которые получает. Есть только две роли — победитель и проигравший, — и каждый при этом сам за себя. Успешная эволюция человека строится в основном как раз на принципе выживания сильнейшего, согласно которому именно борьба между представителями вида приводит к возвышению этого вида над остальными. Однако биологи — от Чарльза Дарвина до Эдварда Уилсона — уверены, что кооперация в эволюции человека сыграла куда более важную роль, чем конкуренция, и что она гораздо более необходима для успешности группы, чем соревновательный настрой. Получается, что именно сострадание лежит в основе не просто выживания человека как вида, но и его дальнейшего процветания.

Дарвин весьма четко выразился по поводу несостоятельности теории выживания сильнейшего и убедительности «гипотезы сочувствия», написав: «Общества, где большинство членов проявляют сочувствие, будет более процветающим и оставит большее потомство». Затем Дарвин в своих аргументах пошел еще дальше и связал успешность человеческой эволюции с эволюцией сострадания. В четвертой главе «Происхождения человека» он подчеркивает, что человеческая раса сформировалась из «мелких племен» в большую цивилизацию, беспокоясь о благополучии окружающих, и забота эта распространялась не только на незнакомцев, но и на «всех разумных существ».



Кадр из фильма «Приключения Паддингтона»

Химия отзывчивости

Учитывая роль сострадания в выживании нашего вида, для вас не должно стать сюрпризом то, что в ходе новейших исследований выяснилась наша предрасположенность к нему. Да, может, мы и не святые от рождения, но отзывчивость в нас определенно заложена природой. Это инстинкт, вплетенный в человеческую сущность. Великодушие — не что иное, как базовая функция мозга.

Исследования Леонардо Кристофа-Мура и других ученых, опубликованные в журнале Social Neuroscience, говорят, что «фундаментальная движущая сила человечества заключается в действиях, направленных на благо общества, вытекающих, возможно, из рефлексивной формы эмпатии, размывающей границы между индивидами». Проще говоря, на эгоистичные действия наш мозг тратит больше сил, чем на альтруистические, потому что мы, кажется, на нейронном уровне предрасположены к состраданию и эмпатии.

Когда мы получаем удовольствие — например, едим любимое блюдо или занимаемся любовью, — наш мозг выделяет пептидный гормон окситоцин, который, в свою очередь, активирует нейротрансмиттер дофамин (отвечающий за вознаграждение) и серотонин (снижающий тревожность), вследствие чего возникают ощущение счастья и оптимизм. Именно два этих чувства, согласно исследованиям, способствуют достижению успеха, укрепляя как когнитивный, так и эмоциональный интеллект. Интересно, что окситоцин также выделяется, когда мы проявляем сострадание и совершаем альтруистические поступки. Другими словами, сама химия нашего мозга устроена таким образом, что стимулирует нас быть отзывчивыми.

Социальная нечувствительность

Как именно отзывчивость делает нашу повседневную жизнь лучше? Исследования в этой области более чем исчерпывающие. Достижение долгосрочного успеха строится на обретении смысла и цели в жизни. Это касается всего, будь то подъем по служебной лестнице, достижение личных целей или помощь окружающим.

Люди, чьи дни наполнены смыслом, живущие истинными ценностями, достигают большего и продолжительного успеха, в отличие от тех, кто живет преходящими сиюминутными ценностями, стремясь только к материальному благополучию и статусу. Люди, стремящиеся к достижению сиюминутных целей, ведомые желанием заработать деньги и положение в обществе, как правило, рассматривают окружающих лишь в качестве инструментов. Стремясь к собственным высотам, они обычно перерезают страховочные тросы всем, кто находится рядом. Такая социальная нечувствительность в итоге делает их менее эффективными сотрудниками и коллегами, потому что с ними никто не хочет работать. Более того, как только очередная сиюминутная цель достигнута, мотивация человека снижается — ведь он получил то, к чему стремился. Позитивный же эффект от сострадания проявляется как на короткой, так и на длинной дистанции, и он абсолютно реален.

Недавний эксперимент, в котором участвовало одиннадцать тысяч студентов Военной академии в Вест-Пойнте, показал, что, «помогая людям сконцентрироваться на осмысленности и результатах их работы вместо, скажем, финансовых показателей, мы повышаем не только качество их деятельности, но и (каким бы противоречивым это ни казалось) ведем их к финансовым успехам».



Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и платяной шкаф»

Почему сострадание — это хорошо

Однако финансовые достижения — это лишь верхушка айсберга. Ниже представлены другие, хотя и весьма общие ответы на вопрос, почему сострадание — это хорошо.

Сострадание способствует повышению самооценки и укреплению здоровья. Рэйчел Пифери из Университета Джонса Хопкинса и Кэтрин Лоулер из Университета Теннесси продемонстрировали, что у людей, проявляющих сострадание к окружающим, снижается кровяное давление и повышается самооценка. Эти люди «также менее подвержены депрессии и пагубным последствиям стресса».

Сострадание помогает справляться с трудными ситуациями. Проявление сострадания — один из способов противостоять стрессу, не поддаваясь отчаянию под натиском обстоятельств. Джерилин Росс, президент и исполнительный директор Американской ассоциации по изучению тревожных расстройств, утверждает: «Когда вы думаете о других, делаете что-то для других, ваш мозг отвлекается от отчаяния. <…> Это, в свою очередь, вызывает чувство удовлетворенности, повышает уровень эндорфинов, а следовательно, и благополучия».

Сострадание помогает создать благоприятную атмосферу на рабочем месте, стимулирует работоспособность и улучшает итоговые показатели. Сигал Барсейд из Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете и Оливия О’Нилл из Бизнес-школы Университета Джорджа Мейсона обнаружили явную положительную связь между отзывчивостью, удовлетворенностью работой и общим успехом компании. Очевидно, что «сострадание способствует осмысленной деятельности, а когда сотрудники чувствуют, что их работа важна, вероятность того, что они останутся в компании, увеличивается в три раза».

Сострадание повышает показатели в учебе. В 2011 году было проведено большое исследование программ социально-эмоционального обучения (SEL — Social Emotional Learning), которые помогают ученикам лучше понимать собственные эмоции и справляться с ними. В исследовании участвовало более 270 000 учащихся школ. Полученные результаты подтвердили, что школьники, прошедшие программы SEL, более успешны как в учебе, так и в поведенческом плане по сравнению со сверстниками, которые не участвовали в подобных программах.

Сострадание оздоравливает общество в политическом, гражданском и экономическом плане. Пол Зак обнаружил прямое влияние окситоцина на политическую и экономическую стабильность в обществе. Поскольку сострадание повышает уровень окситоцина в мозге, а этот гормон способствует установлению доверия между людьми, то, согласно данным Исследовательского центра Пью (Pew Research Center), там, «где уровень доверия высок, уровень преступности и коррупции пропорционально ниже".

LUCA: четыре шага к развитию сострадания

Нет единого стандарта в том, как быть отзывчивым, но есть определенные качества, которые можно развивать. Они объединены в аббревиатуру LUCA: L — listening (слушание); U — understanding (понимание); C — connecting (объединение); A — acting (действие).

В биологии (особенно в эволюционной биологии) термин LUCA обозначает «последнего универсального общего предка» (Last Universal Common Ancestor), то есть наиболее недавний организм, от которого произошли все живущие ныне на Земле организмы. Кроме того, Лука (Люк, Лукас) — довольно распространенное во многих языках имя, означающее «несущий свет».

1. Слушать, чтобы лучше изучить проблему или задачу

Умение слушать — первый шаг на пути к развитию сострадания. Действие довольно простое, однако оно может принимать множество разных форм. Слушать — значит не столько получать исчерпывающую информацию, сколько концентрироваться на том, что слышишь. Слушание включает в себя и владение искусством задавать правильные вопросы, потому что именно они ведут к ответам, необходимым для успешного обучения. Не менее важно уметь услышать и то, что не было сказано. Молчание и паузы порой могут открыть больше, чем слова.

2. Понимать, как помочь

В сострадании понимание играет одну из ключевых ролей. Понимание — это не просто сбор необходимых фактов. Это осознание того, как разрозненные кусочки информации сочетаются или не сочетаются между собой. Понять — значит изучить идеи и мысли с разных точек зрения, рассмотреть их в разных контекстах и обстоятельствах. Ведь знание контекста, в котором рождается та или иная мысль, не менее важно, чем сама мысль. Простое слово «огонь», например, в разном контексте имеет совершенно разное значение. Звучащее как предупреждение о пожаре, оно может спасти жизни, а как приказ на поле боя — погубить. Умение соотносить факты и превращать их в идеи позволяет получить доступ к возможностям.

3. Находить возможности для решения проблем

Возможности не всегда лежат на поверхности, и порой нужно потрудиться, чтобы отыскать их. От развитости ваших навыков и широты круга общения во многом зависят и варианты решения проблем. Ищите способы по-новому взглянуть на ситуацию, чтобы увидеть неожиданные выходы из нее. Используйте разные возможности для эффективных действий.

4. Действовать, чтобы решить проблему или задачу

Второе ключевое понятие сострадания — действие. Преодоление страхов и сомнений, так же как развитие ответственности, крайне важно для начала действий. В то же время, как бы парадоксально это ни звучало, бездействие иногда тоже может стать решением. Когда дело касается сострадания, действия порой так же важны, как бездействие. Иногда лучший способ найти выход из сложившейся ситуации — принять пассивную позицию, как Махатма Ганди или врач, не прописывающий никаких лекарств. Сила сострадания может выражаться по-разному, но всегда она неизбежно ведет к успеху.

Те, кто выбирает принципы LUCA, преуспевают в своих стремлениях. Отзывчивые люди сплачивают разных людей, чтобы укрепить позиции каждого в отдельности. И становятся лидерами. Декларируя себя отзывчивым лидером, вы делаетесь сильнее, а ваш конечный успех превосходит сумму всех ваших достижений: ведь к нему прибавляются и свершения окружающих. Дорога сострадания начинается с простого утверждения, которым вы признаете себя тем, кто вы есть: «Я отзывчив!»